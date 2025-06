En Santiago, la gente gana mucho más que en Buenos Aires, Río o Bogotá, pero está muy lejos del sueldo en Ginebra

Un informe del Deutsche Bank Research Institute analizó 69 ciudades del mundo en temas como ingresos, costo de vida y calidad de vida, entre otras variables más detalladas respecto al asunto. El objetivo era definir el mejor lugar para vivir.

Tras el análisis, la ciudad de Luxemburgo (Luxemburgo) fue la destacada como lugar para vivir, subiendo cuatro puntos respecto a la medición de 2020. Luego sigue Copenhague (Dinamarca), Ámsterdam (Países Bajos), Viena (Austria) y Helsinki (Finlandia).

Capacidad de pago, sueldos, acceso a la salud, costo de vida y contaminación, entre otros, fueron partes de los aspectos a evaluar.

Santiago y ninguna ciudad de la región apareció en el listado de las mejores 50 ciudades para vivir.

Dónde se pagan los mayores sueldos y salarios del mundo Arnd Wiegmann

Sin embargo, en las sub mediciones del listado, aparece la capital de Chile. Con respecto al sueldo neto en dólares, Santiago tiene un sueldo promedio de US$ 840, con lo que ocupa la posición 60 del listado de 69, bajando cinco puestos respecto a la medición del 2012 y uno en relación con 2020.

El ingreso neto de los capitalinos fue mayor al de sus pares de Buenos Aires (Argentina) São Paulo (Brasil), Río de Janeiro (Brasil) y Bogotá (Colombia), US$ 733, US$ 658, US$ 439, y US$ 375, respectivamente.

En primer lugar, está Ginebra (Suiza) con un sueldo promedio neto de US$ 7,984. Luego sigue Zúrich (Suiza) con US$ 7.788, San Francisco (Estados Unidos) con US$ 7.902 y Luxemburgo con US$ 6.156.

Dónde se pagan los mayores sueldos y salarios del mundo. Foto: David Nogales

Santiago también aparece en el lugar 60 respecto al precio del metro cuadrado para comprar un departamento en el centro de la ciudad. Según la medición del centro ligado al banco alemán, en la capital el metro cuadrado está a US$ 2.633, con lo que sube seis puestos respecto a 2012 y cae tres posiciones versus la edición de 2020. El primer lugar lo ocupa Hong Kong con una valorización de US$ 25.946 por metro cuadrado.

Respecto a la tasa de interés hipotecaria a 20 años, Santiago se ubica en la posición 35, una baja de 10 puestos versus 2012 y una caída en siete sitios contra 2020, con una tasa hipotecaria promedio de un 5,2 %. La primera posición es de Buenos Aires (Argentina) con una tasa del 52,7 %, y la más baja del listado es Tokio (Japón) con un 1,8 %.

Como porcentaje de los ingresos que se paga en dividendo para un departamento de 90 metros cuadrados con un pie del 20 % y entre dos personas, Santiago está en la posición 33, subiendo 15 posiciones contra 2012 y cayendo 11 frente a 2020. El estudio dice que es un 76 % del ingreso, y Buenos Aires lidera el listado con un 582 % del ingreso.

Mientras que, para el pago de los servicios básicos de un departamento de 85 metros cuadrados, Santiago se ubica en la posición 45 con US$ 131, bajando seis posiciones con la medición de 2012 y 12 versus la de 2020. La más alta es en Múnich (Alemania) con US$ 404.

En relación con el arriendo mensual de un departamento de una habitación en el centro de Santiago, la capital utiliza el puesto 61, una caída de tres posiciones versus 2012 e igual que en 2022. El costo del estudio es de US$ 509, y el primer lugar es de Nueva York (Estados Unidos) con US$ 4.143.