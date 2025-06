¿Es caro tener una cita romántica en Chile? Depende si la comparación es con Brasil, Colombia o Argentina

El Instituto de Investigación del Deutche Bank publicó la novena edición del Mapping the World’s Prices (Mapeando los Precios del Mundo), un informe exhaustivo sobre los precios relativos en diversas urbes del plantea.

La entidad comparó los precios de una serie de productos de uso común y vitales en la vidia cotidiana, los cuales sirven para tener una referencia sobre la calidad de vida de una ciudad en función del ingreso promedio que obtienen allí los trabajadores

“Nos hemos centrado en 69 ciudades que son clave para los mercados financieros globales. Si a tu portafolio le importa una ciudad, probablemente está aquí”, indica el reporte.

Como telón de fondo, la institución advirtió que la inflación ha regresado con fuerza en los últimos cinco años y que las fluctuaciones de las divisas están afectando el poder adquisitivo.

“El ranking mundial del costo de vida está cambiando rápidamente”, indicó la entidad.

¿Cuánto vale una cita “barata” en Chile?

En el desagregado de su análisis, Deutche Bank analizó una serie productos, servicios y también actividades como, por ejemplo, tener una cita. Para ello, la entidad calculó el costo de una botella de vino, un vestido, un par de jeans, dos tazas de café, una comida para dos personas en un restaurante promedio, dos entradas para el cine y el transporte en taxi para dos personas solo de ida y un trayecto de 5 kms.

Con esos parámetros el denominado “Cheap Date Index” reveló que las ciudades más caras para salir por la noche con una pareja son Ginebra, Zúrich, Copenhague, Oslo, Londres y Nueva York.

“Así que establecerse joven y quedarse en casa viendo televisión es una buena opción para el bolsillo en esos lugares, aunque quizás no tanto para el romance”, dijo la entidad.

En ese contexto, en Santiago, una cita tiene un costo aproximado de US$ 177, un alza de US$ 20 con relación a 2020. Con este resultado, la capital de Chile se ubica en el puesto número 52 entre 67 grandes ciudades analizadas.

Así, una “cita barata” en Santiago es más costosa que en Sao Paulo (US$ 169), Bogotá (US$ 166), Río de Janeiro (US$ 155), pero se paga menos que en Ciudad de México (US$ 190) y Buenos Aires (US$ 296), la ciudad latinoamericana que lidera el listado.

El cara y sello de este ránking es Ginebra y Bangalore. En la ciudad suiza, una “cita barata” tiene un costo de US$ 471, mientras que en aquella de la India, apenas US$ 104.