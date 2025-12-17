SUSCRÍBETE POR $1100
    El trabajo del Fondo Autónomo Previsional que revelan sus actas: organigrama, proveedores y volumetría de operaciones

    El director ejecutivo del FAPP, Sergio Soto, presentó al consejo "estimaciones de volumetría de operaciones que deberá gestionar el Administrador, con el objetivo de dimensionar su complejidad y magnitud", entre otros.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic

    El 1 de agosto empezó su trabajo de manera oficial el Fondo Autónomo de Protección Previsional (Fapp), el organismo autónomo que creó la reforma de pensiones que está encargado de administrar y gestionar las prestaciones del Seguro Social.

    Según las actas de las sesiones de septiembre que ha realizó el consejo directivo del Administrador del Fapp, presidido por Enrique Marshall e integrado, además, por los consejeros Rosario Celedón, Rodrigo Caputo, y Soledad Huerta, ya se ha ido avanzando en el organigrama, contrataciones de servicios y de su plana ejecutiva, y también en distintas estimaciones que requiere su operación.

    Entre otras cosas, las actas revelan que el proveedor externo Grant Thornton Chile, es que el que presta apoyo a las funciones de administración contable y financiera del Fapp.

    El consejo directivo también aprobó que Sonda sea el proveedor en materia de implementación de plataforma de gestión contable y financiera, mediante la plataforma Fin700, como solución core o medular de contabilidad.

    Dirección jurídica y bandas salariales

    El director ejecutivo del FAPP, Sergio Soto, encargó una consultoría a Inquest Chile Consultores para la definición del sistema de remuneraciones y compensaciones de los trabajadores del Fapp, a partir de lo cual se hizo un estudio con el fin de proponer una metodología para el diseño de bandas salariales para el personal.

    “El director ejecutivo dejó constancia de que el estudio elaborado por Inquest constituye un insumo técnico para la propuesta que deberá preparar la administración en materia de remuneraciones y bandas salariales, la cual será sometida oportunamente a consideración del consejo”, afirma el acta.

    El 23 de septiembre, Soto informó al consejo que “tras las primeras semanas de funcionamiento efectivo del Fondo, se ha constatado que la actual configuración de la dirección jurídica y de asuntos institucionales —fusionada en un solo cargo— ha debido absorber un volumen sustantivamente mayor al previsto en la etapa de preinstalación“.

    Actualmente Catalina Coddou es la directora jurídica y de asuntos institucionales.

    “Al respecto, se aprecia que la operación efectiva del Fondo ha revelado una carga concurrente y creciente en las funciones jurídicas estratégicas, las obligaciones institucionales, las tareas asociadas a comunicación y transparencia, y —especialmente— las labores de secretaría del Consejo y rol de ministro de fe (citaciones, tablas, planificación de sesiones y elaboración de actas), lo que hace necesario focalizar recursos y priorizar funciones jurídicas esenciales", señala el acta.

    En ese sentido, Soto planteó que “evalúa una propuesta de reorganización que aborde las circunstancias descritas y que, anticipándose a ello, la propuesta de bandas salariales permite homologar- dentro de las bandas propuestas- las funciones de dirección jurídica y de asuntos institucionales, ya sea fusionadas o por separado. El Consejo tomó conocimiento del diagnóstico y solicitó que dicha propuesta sea presentada a la brevedad posible”.

    Volumetría de operaciones

    En septiembre Soto también “presentó estimaciones de volumetría de operaciones que deberá gestionar el Administrador, con el objetivo de dimensionar su complejidad y magnitud, en términos de numero de cotizaciones y monto de recaudación mensual/anual, número de registros de bonos de seguridad previsional asociados a cotización con rentabilidad protegida y numero de conversiones a bonos amortizables al momento de pensionarse los cotizantes, número de beneficiarios y monto de beneficios del Seguro Social Previsional que deberán pagarse mensualmente”.

    Asimismo, Soto informó que también “están recabando información de manera de realizar una estimación en relación al volumen de consultas de información por parte de afiliados respecto de cotización de rentabilidad protegida, de manera de contar con un sistema de alta disponibilidad una vez que entre en vigencia en agosto de 2026″.

    Por su parte, el consejo valoró peste trabajo para “identificar y dimensionar la complejidad y envergadura de las operaciones que deberá llevar a cabo del Administrador, considerando además que estas involucran interacciones y conciliación de información con distintas entidades públicas y privadas del ecosistema previsional y proveedores de custodia y servicios financieros del Fondo”.

    En ese sentido, “se estimó de la mayor relevancia continuar afinando estas estimaciones, que a su vez serán relevantes para diseñar e implementar procesos y controles robustos y para una adecuada identificación, gestión y mitigación de riesgos involucrados”.

    Organigrama y contrataciones

    Soto el 11 de septiembre hizo una presentación al consejo sobre una propuesta de organigrama de la primera línea de la organización, la cual fue aprobada por los consejeros.

    “La propuesta considera una distribución de funciones en direcciones: Administración y Operaciones; Tecnología y Datos; Inversiones; Sostenibilidad Financiera y Actuarial; Riesgos; y, Jurídica y Asuntos Institucionales. Asimismo, considera la Dirección de Auditoría Interna con línea de reporte directo al Consejo Directivo”, sostiene el acta de la sesión.

    En materia de contrataciones, las actas muestran que los consejeros dieron el visto bueno para que Álvaro Gómez sea el auditor interno del Fapp, quien “reportará directamente al consejo directivo, ejerciendo su labor con independencia del Administrador del Fondo Autónomo”, puntualiza el documento.

    También contrataron a Andrés Cifuentes para el cargo de director de riesgos, “economista con amplia experiencia y trayectoria, ejerciendo la profesión como analista de datos en British American Tobacco durante cinco años, para posteriormente ejercer como auditor senior de la División de Fondos Patrimoniales de la CMF durante casi una década. Finalmente, ejerció por casi 10 años el cargo de jefe de Cumplimiento y Control Interno / Riesgo Operacional en Santander Asset Management”, señala el acta.

    También informaron de contrataciones que han hecho en los últimos meses, entre ellos, Claudio Ruiz, subgerente de Administración y Recursos Humanos; Felipe Marambio, subgerente de Datos y Analítica; y Nicolás Fernández, jefe de Control de Gestión.

    Más sobre:PensionesFapp

