Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Sólo tres empresas han superado esa barrera y todas son el ámbito de la tecnología.

David NogalesPor 
David Nogales
Cuánto vale Google Annegret Hilse

Alphabet anota un sólido aumento en Wall Street, pero no se trata de cualquier avance diario.

Claro, porque el salto de 4,30% que experimentó la matriz de Google le sirvió para marcar dos hitos: el primero es que está en nuevos máximos históricos; y el segundo es que su valor de mercado logró superar los US$ 3 billones.

Se trata de una barrera que sólo han logrado superar Nvidia (US$ 4,3 billones), Microsoft (US$ 3,8 billones) y Apple (US$ 3,4 billones).

Se trata de una cifra equivalente a casi 10 veces el PIB anual de Chile.

Valor de Google supera los US$ 3 billones. En la imagen, Sundar Pichai, CEO de Alphabet.

Cabe recordar que las acciones se vieron fuertemente impulsadas a principios de septiembre por una sentencia antimonopolio de un juez, cuyas sanciones fueron más leves de lo que temían los accionistas.

El Departamento de Justicia de EE. UU. quería obligar a Google a vender su navegador Chrome, y el año pasado un tribunal de distrito dictaminó que la compañía tenía un monopolio ilegal en las búsquedas y la publicidad relacionada.

Al final, en lo que fue un fallo que considerado favorable, Alphabet no deberá desinvertir en Chrome ni tampoco deshacerse del sistema operativo Android. La empresa también podrá seguir pagando a empresas para que preinstalen productos, pero no podrá tener contratos de exclusividad que condicionen pagos o licencias.

De acuerdo a información que publica CincoDías en base a Bloomberg, desde su mínimo de abril, el valor de Alphabet se ha disparado más de un 70%, agregando cerca de US$ 1,2 billones en ese periodo.

Mejoran recomendación para sus acciones

Incluyendo los movimientos del lunes, las acciones de la firma dirigida por Sundar Pichai han subido más de un 32% en lo que va del año, el mejor desempeño entre los Siete Magníficos —Nvidia (+30,9%), Microsoft (+21,7%), Apple (-5,5%), Google (+32,5%), Amazon (+6,1%), Meta (+30,5%) y Tesla (+4,8%)— y superando el aumento del 12,5% del S&P 500.

Entre principios de 2023 y el segundo trimestre de 2025, los ingresos de Alphabet aumentaron de aproximadamente US$ 70.000 millones a más de US$ 95.000 millones. Al mismo tiempo, el beneficio neto pasó de poco menos de US$ 20.000 millones a casi US$ 35.000 millones en el primer trimestre de 2025, marcando un máximo histórico.

En el segundo trimestre, el beneficio neto se mantuvo sólido, en torno a los US$ 30.000 millones. La empresa también ha registrado un incremento sostenido de su rentabilidad, advierte la plataforma de inversiones XTB.

El valor de Google supera los US$ 3 billones. ROBYN BECK

Al cierre de esta edición, el papel de Google se cotizaba en US$ 251,76 pero analistas de City elevaron el precio objetivo hasta US$ 280.

El analista de esa institución, Ronald Josey escribió que tras una mayor claridad regulatoria ven un “un mercado publicitario online relativamente saludable (especialmente para las redes basadas en el rendimiento)”.

“En nuestra opinión, elresultado neto es un ciclo de desarrollo de productos acelerado que está comenzando a surgir con una mayor adopción de Geminitanto en su negocio de anuncios como en el de la nube”, agregó en una nota a clientes, de acuerdo a Bloomberg Línea.

