El dólar cae a la espera de las señales de Estados Unidos y el Banco Central

El dólar empieza la jornada retomando la tendencia a la baja de los últimos días, la cual se vio interrumpida este lunes. La divisa estadounidense se cotiza en un día a la espera de la decisión de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central, donde se espera un nuevo recorte. Sin embargo, dicha medida se conocerá con los mercados en Chile a la baja.

“El mercado se posiciona anticipando una eventual reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés por parte del Banco Central de Chile, lo que acota el diferencial de tasas y favorece un fortalecimiento del dólar frente al peso”, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam, sobre la apertura del dólar.

En las primeras operaciones del día, el dólar subía y llegó a un máximo de $916.

Sin embargo, con el paso de las operaciones, el dólar caía $3,30 respecto al cierre de este lunes en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llegaba a un valor de $912,60 la unidad. Esto tras el avance de $9,15 de este lunes.

“Tras la apertura bajista (del peso chileno) de ayer, vimos un rápido repunte en la divisa, impulsado principalmente por la toma de utilidades en posiciones cortas que venían desde la semana pasada y por la expectativa en torno a la decisión de política monetaria del Banco Central”, comentó Rodrigo Castillo, director general de BeFX.

El peso chileno avanza en medio de la debilidad del dólar en el mundo, que caía a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos. El índice del dólar, que mide la fortaleza de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, caía 0,22% a 98,09 puntos.

La moneda nacional también lograba fortalecerse pese a que el cobre, uno de sus principales soportes, caía. El valor futuro del metal bajaba 0,65% a US$5,29 la libra en Comex.