    El dólar sigue a la baja y busca anotar su sexta jornada consecutiva con retrocesos

    A su vez, el cobre —que ayer se acercaba a al monto hito de $6— cayó en una corrección del mercado después de una racha de dos sesiones consecutivas al alza.

    Por 
    Andrés Parra
    A cuánto está el dólar hoy martes

    El dólar en el mercado local abrió la jornada a la baja en el marco de la caída de la divisa estadounidense a nivel internacional.

    En concreto, de cara a la última parte del día, el dólar caía $6,20 respecto al cierre de este lunes y llegaba a un valor de $859,65, su menor valor desde el 1 de diciembre de 2023 ($854).

    De continuar con la tendencia al cierre de la jornada, esta variación marcaría el sexto día a la baja con una caída acumulada de un poco más de $28. A su vez, en lo que va del año, el dólar cayó cerca del 4,82%.

    En paralelo, el cobre, que actúa como uno de los principales referentes de la divisa chilena, bajó. En la Bolsa de Metales de Londres, el metal rojo bajó un 1,63% y terminó con una racha de dos jornadas consecutivas al alza, donde avanzó un 4,45%

    “La corrección responde principalmente a señales de debilitamiento de la demanda en China, principal consumidor mundial del metal”, dice Felipe Sepúlveda, analista de Admirals Latinoamérica.

    Además, el analista plantea que “los inventarios globales superan ya las 900 mil toneladas, lo que ha presionado al metal en el corto plazo”.

    En el entorno internacional, el dollar index, que mide la divisa norteamericana ante una canasta de las monedas más importantes del mundo, cae cerca de 0,5% hasta 96,572 puntos. Esta variación posiciona al índice cerca de un mínimo que no tocaba desde comienzos de 2022.

    “El mercado opera con cautela ante el inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal, donde se espera que las tasas se mantengan sin cambios, pero persisten las preocupaciones sobre la independencia del banco central frente a presiones políticas. A ello se suma la creciente especulación sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Fed, con el presidente Donald Trump inclinándose por un perfil más dovish”, afirma Felipe Sepúlveda.

    El dólar también se ha visto afectado por temores de un nuevo cierre del gobierno estadounidense y por tensiones geopolíticas y comerciales que mantienen vigente el llamado “sell America trade”, mientras el yen se fortalece ante rumores de una eventual intervención cambiaria conjunta entre EE.UU. y Japón.

