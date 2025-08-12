Elon Musk anuncia acciones legales contra Apple por presunto favoritismo hacia OpenAI en la App Store

Elon Musk anunció que tomará acciones legales contra Apple a través de su firma de inteligencia artificial xAI, al considerar que la tecnológica favorece a OpenAI en su tienda de aplicaciones App Store.

xAI abrió Grok 4, su modelo de inteligencia artificial más reciente y avanzado, para que todos los usuarios —incluidos los que tienen una cuenta gratuita— puedan utilizarlo, siguiendo el ejemplo de OpenAI, que lanzó de manera inmediata y para todos GPT-5.

Además, introdujo Grok Imagine, una herramienta para generar videos e imágenes.

Según el portal especializado 9to5Mac, Grok 4, disponible desde julio, impulsó la aplicación de Grok del puesto 60 al 29 la semana pasada, mientras que el anuncio del acceso gratuito la elevó hasta la quinta posición.

Pese a ello, ninguno de estos movimientos logró destronar a la aplicación de OpenAI, ChatGPT, de los primeros lugares, lo que desató la molestia de Musk, quien acusó directamente a Apple de favorecer a su principal rival.

“Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA además de OpenAI alcance el puesto número 1 en la App Store, lo que constituye una violación antimonopolio inequívoca”, escribió en la red social X.

Por ello, aseguró que “xAI tomará acciones legales inmediatas”.

La rivalidad entre Musk y OpenAI no es nueva. Ambas compañías compiten con sus modelos y chatbots, y el empresario fue uno de los cofundadores de OpenAI. Tras su salida, intentó bloquear la transición de la firma hacia un modelo con fines de lucro, informó Europa Press.