Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

En 2020 la fiscalía comenzó a indagar presuntos sobornos por parte de la empresa Itelecom a distintas municipalidades del país.

El 10 de diciembre de 2020, Itelecom, empresa chilena de luminarias fundada por Marcelo Lefort, inició un proceso de reorganización para reprogramar el pago de sus deudas con sus acreedores.

Itelecom está vinculada al denominado caso “luminarias”, donde ha sido investigada por pagar millonarios sobornos a funcionarios públicos y concejales en más de 20 municipalidades para adjudicarse licitaciones de alumbrado público.

El 28 de abril de 2021 se realizó la junta de acreedores para votar dicho plan, pero esta se suspendió y continuó el 4 de mayo de 2021, fecha en que finalmente fue aprobado. Posteriormente, el acuerdo fue modificado en dos ocasiones: el 20 de enero de 2022 y el 24 de julio de 2023.

Este miércoles, la firma presentó una nueva propuesta de acuerdo de reorganización judicial al 26° Juzgado Civil de Santiago. Esto, luego de que uno de sus acreedores, Trilinc Global Impact Fund Ltd., impugnara el acuerdo original ante la Corte Suprema.

“Itelecom se encuentra operativa, desarrollando sus actividades con normalidad y generando los ingresos previstos por su modelo de negocios, todo lo cual le ha permitido, durante los casi cinco años de vigencia del Acuerdo Original, cumplir debida y oportunamente con sus obligaciones”, explicó la compañía asesorada por el abogado Jorge Lembeye.

La firma consignó que durante la vigencia del acuerdo original, pagó a sus acreedores la suma total de $6.535 millones. Al mismo tiempo, Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática, pagó al Banco Interamericano de Desarrollo la suma de $12.818 millones.

En su propuesta, Itelecom incluyó una carta de apoyo de Banco Itaú y otra de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (Cifi) del 18 de marzo de 2026.

Además, el veedor Nicolás Mena confirmó que esta cuenta con el respaldo de al menos dos acreedores que representan más del 66% de la deuda con derecho a voto.

En la nueva propuesta de pago presentada a sus acreedores, el plan de cuotas se extiende desde abril de 2026 hasta diciembre de 2029. Entre los acreedores garantizados destacan la Cifi, con un monto de $10.466.932; Trilinc, con $1.510.000; y el Banco de Chile, con $539.254.000. Por su parte, los acreedores valistas incluyen al Banco Santander, con $989.147.000; Banco Itaú, con $2.376.873.000; Consorcio, con $756.361.000; HPWinner, con $518.211.000; y Tecnored, con $205.788.000.

El grupo Itelecom está formado por sociedades en Chile y en el extranjero.

En Chile, cuenta con dos filiales: Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática SpA y Soluciones de Eficiencia Energética GO+ SpA. En ambas, la Empresa es la única accionista y tiene el 100% del capital. La administración de estas sociedades también corresponde totalmente a la empresa, que puede representarlas, gestionarlas y realizar todo tipo de actos y contratos relacionados con su giro.

En el extranjero, el grupo tiene participación mayoritaria en varias filiales en EE.UU., México, Perú, Argentina, Colombia y Hong Kong. La empresa posee la mayor parte del capital en todas ellas, aunque algunas también tienen pequeñas participaciones de la sucesión de Marcelo Lefort o de otras filiales del grupo.

Contratos

En su propuesta, la empresa detalló los contratos vigentes de prestación de servicios con diversas municipalidades. Entre ellos se encuentran los contratos con Puente Alto, Melipilla, Recoleta, San Javier, San Joaquín y Cartagena, a través de la filial TEI o de uniones temporales en las que participa la empresa y Soluciones de Eficiencia Energética GO+ SpA. Los contratos cubren la mantención y modernización del alumbrado público y los pagos correspondientes se perciben según lo establecido en cada acuerdo, generalmente por TEI o por Soluciones de Eficiencia Energética GO+ SpA.

Los servicios se prestan directamente a las municipalidades por la empresa, y en los contratos garantizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la prestación se regula mediante un contrato de administración, operación y mantenimiento entre TEI y la empresa. Para asegurar el crédito del BID, la empresa otorgó prenda sobre la totalidad de las acciones de TEI y TEI sobre los derechos de cobro de varios contratos.