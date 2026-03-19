SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

    Itelecom, fundada por Marcelo Lefort, presentó al 26° Juzgado Civil de Santiago una nueva propuesta de reorganización judicial para reprogramar el pago de sus deudas, respaldada por bancos y acreedores mayoritarios, tras impugnación de Trilinc Global Impact Fund.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    En 2020 la fiscalía comenzó a indagar presuntos sobornos por parte de la empresa Itelecom a distintas municipalidades del país.

    El 10 de diciembre de 2020, Itelecom, empresa chilena de luminarias fundada por Marcelo Lefort, inició un proceso de reorganización para reprogramar el pago de sus deudas con sus acreedores.

    Itelecom está vinculada al denominado caso “luminarias”, donde ha sido investigada por pagar millonarios sobornos a funcionarios públicos y concejales en más de 20 municipalidades para adjudicarse licitaciones de alumbrado público.

    El 28 de abril de 2021 se realizó la junta de acreedores para votar dicho plan, pero esta se suspendió y continuó el 4 de mayo de 2021, fecha en que finalmente fue aprobado. Posteriormente, el acuerdo fue modificado en dos ocasiones: el 20 de enero de 2022 y el 24 de julio de 2023.

    Este miércoles, la firma presentó una nueva propuesta de acuerdo de reorganización judicial al 26° Juzgado Civil de Santiago. Esto, luego de que uno de sus acreedores, Trilinc Global Impact Fund Ltd., impugnara el acuerdo original ante la Corte Suprema.

    “Itelecom se encuentra operativa, desarrollando sus actividades con normalidad y generando los ingresos previstos por su modelo de negocios, todo lo cual le ha permitido, durante los casi cinco años de vigencia del Acuerdo Original, cumplir debida y oportunamente con sus obligaciones”, explicó la compañía asesorada por el abogado Jorge Lembeye.

    La firma consignó que durante la vigencia del acuerdo original, pagó a sus acreedores la suma total de $6.535 millones. Al mismo tiempo, Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática, pagó al Banco Interamericano de Desarrollo la suma de $12.818 millones.

    En su propuesta, Itelecom incluyó una carta de apoyo de Banco Itaú y otra de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (Cifi) del 18 de marzo de 2026.

    Además, el veedor Nicolás Mena confirmó que esta cuenta con el respaldo de al menos dos acreedores que representan más del 66% de la deuda con derecho a voto.

    En la nueva propuesta de pago presentada a sus acreedores, el plan de cuotas se extiende desde abril de 2026 hasta diciembre de 2029. Entre los acreedores garantizados destacan la Cifi, con un monto de $10.466.932; Trilinc, con $1.510.000; y el Banco de Chile, con $539.254.000. Por su parte, los acreedores valistas incluyen al Banco Santander, con $989.147.000; Banco Itaú, con $2.376.873.000; Consorcio, con $756.361.000; HPWinner, con $518.211.000; y Tecnored, con $205.788.000.

    El grupo Itelecom está formado por sociedades en Chile y en el extranjero.

    En Chile, cuenta con dos filiales: Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática SpA y Soluciones de Eficiencia Energética GO+ SpA. En ambas, la Empresa es la única accionista y tiene el 100% del capital. La administración de estas sociedades también corresponde totalmente a la empresa, que puede representarlas, gestionarlas y realizar todo tipo de actos y contratos relacionados con su giro.

    En el extranjero, el grupo tiene participación mayoritaria en varias filiales en EE.UU., México, Perú, Argentina, Colombia y Hong Kong. La empresa posee la mayor parte del capital en todas ellas, aunque algunas también tienen pequeñas participaciones de la sucesión de Marcelo Lefort o de otras filiales del grupo.

    Contratos

    En su propuesta, la empresa detalló los contratos vigentes de prestación de servicios con diversas municipalidades. Entre ellos se encuentran los contratos con Puente Alto, Melipilla, Recoleta, San Javier, San Joaquín y Cartagena, a través de la filial TEI o de uniones temporales en las que participa la empresa y Soluciones de Eficiencia Energética GO+ SpA. Los contratos cubren la mantención y modernización del alumbrado público y los pagos correspondientes se perciben según lo establecido en cada acuerdo, generalmente por TEI o por Soluciones de Eficiencia Energética GO+ SpA.

    Los servicios se prestan directamente a las municipalidades por la empresa, y en los contratos garantizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la prestación se regula mediante un contrato de administración, operación y mantenimiento entre TEI y la empresa. Para asegurar el crédito del BID, la empresa otorgó prenda sobre la totalidad de las acciones de TEI y TEI sobre los derechos de cobro de varios contratos.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasConflictoItelecomLuminariasMillonesDeudas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa este viernes: tribunal reprograma la formalización del caso Bruma a pedido del Ministerio Público

    Senado aprueba proyecto que endurece penas para los que lancen “pelotazos” en las cárceles

    Desbaratan banda dedicada al tráfico de drogas en “la pequeña Caracas” de Estación Central: utilizaban un radiotaxi para entregas

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Lo más leído

    1.
    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    2.
    Gobierno advierte medidas “muy dolorosas” por la situación fiscal de Chile y da plazo para propuesta al Mepco

    Gobierno advierte medidas “muy dolorosas” por la situación fiscal de Chile y da plazo para propuesta al Mepco

    3.
    Instalación del nuevo gobierno: ministro Arrau remueve a los 10 directores de área del MOP y designa a sus sucesores

    Instalación del nuevo gobierno: ministro Arrau remueve a los 10 directores de área del MOP y designa a sus sucesores

    4.
    Corbo anticipa un “shock grande” para Chile producto del alza del precio del petróleo

    Corbo anticipa un “shock grande” para Chile producto del alza del precio del petróleo

    5.
    Ministro Quiroz insiste en modificar pronto el Mepco y dice que su gestión no busca ser “popular”

    Ministro Quiroz insiste en modificar pronto el Mepco y dice que su gestión no busca ser “popular”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Continúa este viernes: tribunal reprograma la formalización del caso Bruma a pedido del Ministerio Público
    Chile

    Continúa este viernes: tribunal reprograma la formalización del caso Bruma a pedido del Ministerio Público

    Senado aprueba proyecto que endurece penas para los que lancen “pelotazos” en las cárceles

    Desbaratan banda dedicada al tráfico de drogas en “la pequeña Caracas” de Estación Central: utilizaban un radiotaxi para entregas

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas
    Negocios

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro
    El Deportivo

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro

    “Demuestra lo que somos y cómo estamos”: Limache arremete contra el Consejo de Presidentes tras escándalo en la ANFP

    Problema para Arbeloa: figura de Real Madrid se lesiona y se perderá los cuartos de la Champions ante Bayern Múnich

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night
    Cultura y entretención

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night

    Dos agentes de la CIA en Rapa Nui: mira el trailer de la película Wild Horse Nine

    Planeta No regresa con nuevo disco y adelanta el primer single

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones
    Mundo

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Irán promete “contención cero” en caso de nuevo ataque contra su infraestructura energética

    Sondeo global muestra que el 75% de las personas en Chile declara ser feliz

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal