Empresarios en Icare, esperanzados con discurso de Kast e ideas de Quiroz

Tras un discurso cuya primera parte recordó la época de campaña, con críticas al actual gobierno, y una segunda parte donde recordó los pilares de su plan de gobierno como seguridad y crecimiento económico, José Antonio Kast se plantó ante un centenar de asistentes en la sede de la organización empresarial Icare, en la calle El Golf.

A la salida, los presentes, basados en los planteamientos del presidente electo y sobre todo en las ideas presentadas por su casi seguro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien pidió que lo acompañara para responder las preguntas realizadas por consejeros de Icare, declararon sus positivas expectativas respecto al inicio del próximo gobierno que parte el 11 de marzo.

El “deber moral” de Piñera Morel

Sebastián Piñera Morel, hijo del fallecido expresidente y quien está al mando de los negocios de la familia, planteó que existe un deber moral al que deben acudir los empresarios y el nuevo gobierno. “Es un deber moral luchar por la equidad, la justicia social, también por las libertades. Yo creo que hoy es un deber moral el progreso y que eso llegue a las personas”, afirmó.

Dijo que el presidente electo está anticipando “muy buenas medidas” y resaltó las palabras que dirigió al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presente en la primera mesa del evento, a quien le dedicó un minuto y medio del inicio de su discurso. “Aparte, está tratando de convocar a todas las personas, como el gran gesto que hizo con el presidente Frei. Que toda la gente que esté alineada con esta iniciativa ojalá se sume y puedan ayudar a que Chile siga creciendo”, dijo Piñera.

A su vez, al expresidente de Icare, Telefónica y Aguas Andinas, Claudio Muñoz, se manifestó optimista, le gustó el tono del discurso y “la señal que hay detrás”: “Empezar a hablar de Chile, de que tenemos una oportunidad y podemos crecer, que es lo que necesitamos”.

“Todas las personas de este país nos hemos dado cuenta que nos ha pasado algo que es difícil, que nos hemos enredado, hemos generado un país más difícil de vivir, de moverse y de desarrollarse. Y esa prioridad, el que las cosas sean más simples, que veamos más proyectos, más inversión, es algo que va a marcar lo que viene. Independiente del color político, yo creo que las personas quieren que las cosas pasen”, añadió.

Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

CPC: “El país parte en buen pie”

Una de las frases que celebraron los asistentes al encuentro de Icare fue cuando Kast dijo que “Dios nos quiere” refiriéndose al precio récord del cobre con el cual partirá este gobierno, que hoy ronda los 6 dólares la libra.

A eso se agrega, por ejemplo, una inflación que en diciembre fue negativa (-0,2%) y acumuló un 3,5% en el año, acercándose a la meta del Banco Central del 3% anual.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, resaltó esta positiva contingencia: “El país parte en buen pie, porque finalmente después de varios años, donde hubo que tomar medidas para controlar la inflación, el Banco Central ha logrado volver a conducir la inflación al nivel meta, que es 3%. Y, por lo tanto, este año ya vamos a estar con una normalización de precios. Por otro lado, el hecho de que el precio del cobre haya subido —que esté por sobre los 6 dólares- la verdad es que es una muy buena noticia para el país. Eso nos da un poco más de holgura en una situación de estrés fiscal importante", afirmó.

Nuevamente destacó la trayectoria de Jorge Quiroz como eventual ministro de Hacienda y las iniciativas que planteó en el evento centradas en tres ámbitos: reducción de normativas administrativas (circulares) para apurar proyectos de inversión que podrían asegurar un incremento de la producción minera y agrícola de entre un 10% y 20% en 12-24 meses; desregulación del mercado de la construcción urbana; y subsidios a la contratación de personas para la industria exportadora de servicios.

“Creo que él ha hecho un muy buen trabajo de análisis. Conoce bien los mercados. Es un economista que tiene una larga trayectoria y hoy día la verdad es que la conversación y el nivel de detalle al que se pudo llegar en las distintas medidas nos genera una muy buena expectativa y vamos a ver que eso también se cumpla en los primeros meses”, dijo Jiménez.

Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En cuanto a la idea de desregular para incentivar la producción minera, planteó que “es muy factible aumentar la producción del cobre en cifras como las que se mencionaron, un 10%, en 12-24 meses”. “Con este precio del cobre hay una oportunidad tremenda y, sin embargo, hay trabas que, por ejemplo, requieren pasar por el sistema de evaluación ambiental con proyectos de bajo volumen. ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo ahí, en minería de menor escala incluso, siendo que hay una oportunidad tan grande con los precios internacionales actuales? Creo que acá hay una oportunidad. Este buen precio es una atracción para el desarrollo de proyectos mineros y no podemos seguirlos retrasando producto de un exceso de la permisología que ya está tan largamente discutida", puntualizó.

El martes pasado el comité ejecutivo de la CPC se reunió con Kast para plantearle al futuro presidente las urgencias económicas que visualizan del país.

En ese contexto, el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, admitió que “anuncios como los que hace hoy el equipo del presidente electo demuestran que están leyendo lo que presentamos y lo están entendiendo. Y ojalá, como se dijo, pasemos de la palabra a la acción, que es lo que se necesita ahora, para lo cual se necesita cierto grado de valentía. Pero cuando el país vea que esto resulta, nos vamos a animar y vamos a poder seguir a etapas más ambiciosas”.

Respecto al alza de producción que plantea Quiroz, el presidente de Sonami, Jorge Riesco, apuntó que “esto es algo que hemos venido sosteniendo nosotros. Hay capacidad dentro de las empresas para… flexibilizando algunos criterios administrativos incluso, darle espacio a incrementos de producción que no significan mayor impacto ambiental, pero sí significan un tremendo impacto en el desarrollo de localidades, en los resultados de las empresas y en tener recursos disponibles para futuras inversiones y recaudación fiscal”.

El timonel del gremio minero señaló que “aquí lo que se ha hecho por parte del Presidente electo es recoger esa idea que a nosotros nos parece súper adecuada, y realmente para aprovechar la oportunidad tenemos que ser capaces de agregar esas producciones, y después veamos cómo vamos incorporando proyectos nuevos, etc. Esos son a lo mejor cambios mayores. Pero haciendo poco, como se dijo, haciendo cosas muy precisas, podemos llegar a ese resultado que se compromete. Están las toneladas esperando ahí para producirse”.

La producción total de cobre de 2024 alcanzó los 5,5 millones de toneladas (mt) en Chile, y hasta octubre de 2025, Cochilco reporta una elaboración de 4,4 mt. Para el 2025, el organismo técnico proyecta una producción de 5,5 mt, mientras que para el presente año 5,6 mt.

Por su parte, el anfitrión, el presidente de Icare, Holger Paulmann, afirmó que “Chile enfrenta un escenario exigente: el país necesita recuperar un clima que permita impulsar el crecimiento, fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de las políticas públicas, todo ello en un marco de respeto institucional y diálogo democrático”.

Además, explicó que “el mundo empresarial también tiene responsabilidades. No solo de invertir y generar empleo, sino también de contribuir a elevar los estándares, trabajar en conjunto con la academia, innovar y actuar con responsabilidad, distinguir e implementar las mejores prácticas y también transferirlas, compartirlas y generar el espacio para que las buenas ideas trasciendan y apalanquen el crecimiento y sostenibilidad de la pequeña y mediana empresa”.