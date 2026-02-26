SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Sin embargo, en el cuarto trimestre las utilidades anotaron un aumento interanual de 26,4% a US$242 millones, producto de mejores resultados en el sector minero.

    Por 
    Patricia San Juan
    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal.

    Empresas Copec, holding controlado por el grupo Angelini, registró una caída en sus ganancias de 2025 explicada por la baja en las utilidades de su filial forestal Arauco, asociada fundamentalmente a menores precios de celulosa, la que fue parcialmente compensada por el mejor desempeño en el sector energía.

    A ello se sumó una disminución en el resultado no operacional producto de menores otros ingresos por función, debido a la venta de activos forestales de Arauco en Brasil en 2024.

    La compañía cerró el 2025 con una utilidad neta de US$877 millones, lo que representó un retroceso de 21,1% respecto del año anterior.

    Sin embargo, en el cuarto trimestre las ganancias anotaron un aumento interanual de 26,4% a US$242 millones. Esto producto de mejores resultados en el sector minero, principalmente por alzas en los precios de cobre, y el sector energía, por incrementos en los volúmenes y márgenes industriales de Copec y mayores ventas físicas en Latinoamérica para Abastible. Lo anterior fue contrarrestado por un menor desempeño operacional en Arauco, explicado por una disminución de los ingresos en celulosa, debido a una caída en precios y ventas físicas, y una reducción en los volúmenes de paneles y madera.

    Los ingresos de Empresas Copec, en tanto, subieron 3,1% a US$29.638 millones en el conjunto del año, y avanzaron 10,8% a US$7.701 en el cuarto trimestre.

    El gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, destacó que “el ejercicio 2025 evidencia el valor de contar con un portafolio balanceado y resiliente, que aporta estabilidad a los flujos financieros en medio de las importantes inversiones que estamos impulsando. Mientras el negocio forestal estuvo condicionado por un escenario más débil en celulosa, en energía mantuvimos un desempeño robusto, basado en la eficiente operación de Copec y Abastible, y en minería alcanzamos resultados sobresalientes, apoyados en un entorno de precios favorable”.

    Añadió que “esto nos permite mantener la disciplina financiera que nos caracteriza, velando además por la rentabilidad de todos los negocios, y focalizados en una ejecución impecable de los proyectos”.

    Segmentos

    En su reporte de resultados Empresas Copec detalló que la filial Arauco registró una utilidad de US$41 millones en 2025, versus las ganancias de US$476 millones de 2024. El resultado se vio afectado por las condiciones del mercado de la celulosa, lo que fue parcialmente contrarrestado por un incremento en los volúmenes y una disminución en sus costos de venta unitarios.

    En energía, en tanto, precisó que el mayor resultado operacional se debió a mejoras tanto de Copec Chile como de Abastible. En el primer caso, se observó un aumento en los volúmenes de venta y un margen industrial más favorable. Abastible, por su parte, reportó mayores ventas físicas en los distintos mercados, especialmente Perú, Colombia y Ecuador. Además, completó su primer año de operaciones en España y Portugal, con una contribución relevante al desempeño del segmento.

    En el área minera, Cumbres Andinas reportó resultados históricos, registrando una utilidad de US$638 millones, con un avance de un 71,2% gracias al buen escenario de precios del cobre y un aumento en las ventas físicas de cátodos y concentrados.

    En cuanto a los proyectos en ejecución Empresas Copec destacó el desarrollo de Sucuriú, de su filial Arauco en Brasil, el cual cerró diciembre con un avance global de 43%.

    Asimismo, en el sector minero dijo que continúa el avance del proyecto Mina Justa Subterránea, una expansión de la actual operación, cuyo inicio se estima para 2028. Con una inversión aproximada de US$500 millones, se convertirá en la segunda mina subterránea más grande de Perú.

    Más sobre:Resultados de empresasEmpresas CopecAraucoGrupo Angelini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Carabineros detiene a sujeto acusado de violación de menor que estuvo prófugo dos años

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    2.
    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    3.
    Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

    Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

    4.
    Nuevo gerente general de Quiñenco entra al directorio de Hapag Lloyd

    Nuevo gerente general de Quiñenco entra al directorio de Hapag Lloyd

    5.
    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros
    Chile

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Carabineros detiene a sujeto acusado de violación de menor que estuvo prófugo dos años

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal
    Negocios

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

    El precio del cobre completó su séptima alza consecutiva y justifica las proyecciones que lo sitúan sobre los US$6

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”
    El Deportivo

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Juan Martín Lucero recuerda su retorno al Monumental tras salir de Colo Colo: “Sentía que había matado a alguien”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile
    Cultura y entretención

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”
    Mundo

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?