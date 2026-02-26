Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal.

Empresas Copec, holding controlado por el grupo Angelini, registró una caída en sus ganancias de 2025 explicada por la baja en las utilidades de su filial forestal Arauco, asociada fundamentalmente a menores precios de celulosa, la que fue parcialmente compensada por el mejor desempeño en el sector energía.

A ello se sumó una disminución en el resultado no operacional producto de menores otros ingresos por función, debido a la venta de activos forestales de Arauco en Brasil en 2024.

La compañía cerró el 2025 con una utilidad neta de US$877 millones, lo que representó un retroceso de 21,1% respecto del año anterior.

Sin embargo, en el cuarto trimestre las ganancias anotaron un aumento interanual de 26,4% a US$242 millones. Esto producto de mejores resultados en el sector minero, principalmente por alzas en los precios de cobre, y el sector energía, por incrementos en los volúmenes y márgenes industriales de Copec y mayores ventas físicas en Latinoamérica para Abastible. Lo anterior fue contrarrestado por un menor desempeño operacional en Arauco, explicado por una disminución de los ingresos en celulosa, debido a una caída en precios y ventas físicas, y una reducción en los volúmenes de paneles y madera.

Los ingresos de Empresas Copec, en tanto, subieron 3,1% a US$29.638 millones en el conjunto del año, y avanzaron 10,8% a US$7.701 en el cuarto trimestre.

El gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, destacó que “el ejercicio 2025 evidencia el valor de contar con un portafolio balanceado y resiliente, que aporta estabilidad a los flujos financieros en medio de las importantes inversiones que estamos impulsando. Mientras el negocio forestal estuvo condicionado por un escenario más débil en celulosa, en energía mantuvimos un desempeño robusto, basado en la eficiente operación de Copec y Abastible, y en minería alcanzamos resultados sobresalientes, apoyados en un entorno de precios favorable”.

Añadió que “esto nos permite mantener la disciplina financiera que nos caracteriza, velando además por la rentabilidad de todos los negocios, y focalizados en una ejecución impecable de los proyectos”.

Segmentos

En su reporte de resultados Empresas Copec detalló que la filial Arauco registró una utilidad de US$41 millones en 2025, versus las ganancias de US$476 millones de 2024. El resultado se vio afectado por las condiciones del mercado de la celulosa, lo que fue parcialmente contrarrestado por un incremento en los volúmenes y una disminución en sus costos de venta unitarios.

En energía, en tanto, precisó que el mayor resultado operacional se debió a mejoras tanto de Copec Chile como de Abastible. En el primer caso, se observó un aumento en los volúmenes de venta y un margen industrial más favorable. Abastible, por su parte, reportó mayores ventas físicas en los distintos mercados, especialmente Perú, Colombia y Ecuador. Además, completó su primer año de operaciones en España y Portugal, con una contribución relevante al desempeño del segmento.

En el área minera, Cumbres Andinas reportó resultados históricos, registrando una utilidad de US$638 millones, con un avance de un 71,2% gracias al buen escenario de precios del cobre y un aumento en las ventas físicas de cátodos y concentrados.

En cuanto a los proyectos en ejecución Empresas Copec destacó el desarrollo de Sucuriú, de su filial Arauco en Brasil, el cual cerró diciembre con un avance global de 43%.

Asimismo, en el sector minero dijo que continúa el avance del proyecto Mina Justa Subterránea, una expansión de la actual operación, cuyo inicio se estima para 2028. Con una inversión aproximada de US$500 millones, se convertirá en la segunda mina subterránea más grande de Perú.