    Arauco cerró 2025 con fuerte caída en sus ganancias ante menores precios de la celulosa

    La compañía cerró el año con una utilidad de US$40,9 millones frente a los US$476,3 millones de 2024.

    Por 
    Patricia San Juan
    Arauco cerró 2025 con fuerte caída en sus ganancias ante menores precios de la celulosa.

    Arauco, la filial forestal de Empresas Copec, del grupo Angelini registró una fuerte caída en sus ganancias de 2025. La compañía cerró el año con una utilidad de US$40,9 millones frente a los US$476,3 millones de 2024, debido principalmente a los menores precios de la celulosa.

    Sus ingresos, en tanto, bajaron 7% a US$6.084 millones versus los US$6.546 millones del año anterior.

    En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía detalló que el segmento celulosa la facturación del cuarto trimestre de 2025 bajó 10,8% frente a igual periodo de 2024 debido a menores precios promedios de celulosa, sumado a una leve disminución en el volumen de ventas.

    En el acumulado anual, la facturación de 2025 de igual forma se mostró a la baja, con una caída de 8,5%, explicado por una disminución en los precios.

    Arauco indicó que los inventarios mundiales de celulosa han presentado una disminución en el último trimestre de 2025, cerrando el año estables y que en general en el último trimestre de 2025, los mercados estuvieron estables, y fue posible implementar alzas de precios, principalmente en fibra corta.

    En China, dijo, la demanda continua estable. Durante el último trimestre de 2025, se observó un aumento en la demanda de celulosa no blanqueada, debido a las restricciones a la celulosa reciclada impuestas por China, lo que permitió aumentar los precios de este grado de celulosa. La industria de los papeles de impresión y escritura se ha mantenido estable con un leve aumento estacional en la demanda de producto final, indicó.

    Proyecto Mapa Celulosa Arauco

    Precios

    Agregó que la industria Tissue continua estable, a pesar de las alzas de precios en celulosa, lo que ha impuesto un desafío para traspasar estas alzas de precios a los productos finales.

    En cuanto a los precios, señaló que la fibra larga disminuyó a principios del trimestre; sin embargo, a finales del trimestre mostro un alza, mientras que la fibra corta presentó aumentos a lo largo del trimestre.

    En Europa, añadió, el cuarto trimestre de 2025 fue complejo, debido a la economía europea. Sin embargo, dijo que fue posible concretar aumentos de precios en fibra corta a lo largo del trimestre. La industria de los papeles de impresión y escritura continúa débil, algunos productores detuvieron líneas hacia finales del trimestre.

    La industria del Tissue se observa estable, a pesar de que la demanda ha disminuido por la mayor importación de jumbo Rolls provenientes de Brasil y Asia.

    El mercado de la pulpa textil se mantuvo estable durante la mayor parte del cuarto trimestre de 2025. El mercado de Lyocell continúa enfrentando una alta competencia. La brecha entre pulpa grado papel y grado textil fue disminuyendo a lo largo del trimestre, debido al incremento de los precios en fibra corta, volviendo a posicionar la celulosa grado textil como una opción más competitiva en términos de costo beneficio-calidad.

    La producción del cuarto trimestre de 2025, indicó se mantuvo estable en comparación al mismo período de 2024. Durante este trimestre, se realizaron las mantenciones anuales programadas de las plantas de Nueva Aldea y Montes del Plata.

    CAMILA LASSALLE

    Madera Aserrada y Remanufactura

    En madera aserrada dijo que las ventas del cuarto trimestre y del acumulado del año 2025 han sido menores que el periodo anterior. En 2025, la producción ha disminuido por el cierre del aserradero en Chile, efectuada el tercer trimestre de 2024 e impulsado por inconvenientes de abastecimiento, este aserradero representaba aproximadamente un 15% de la producción.

    Adicionalmente los mercados en general han presentado una demanda débil, por un menor crecimiento económico, disminución general de la actividad de la construcción, inestabilidad por temas geopolíticos y por la incertidumbre que genera los cambios de política arancelaria de Estados Unidos.

    En Remanufactura, señaló, se presentó un mercado con demanda débil, generado por una disminución en la actividad de la construcción y remodelación. Sumado a la incertidumbre generada por las tarifas de Estados Unidos.

    Respecto al Plywood indicó que en el acumulado de año 2025, registraron ventas menores al acumulado del periodo del año anterior, afectado principalmente por una disminución en la producción por tema de abastecimiento de rollizos podados.

    En paneles (MDF. PB. Melaminas) las ventas del cuarto trimestre y acumulado de 2025, han sido menores en comparación al mismo periodo del año 2024, afectado principalmente por algunos mercados con una demanda ligada a la construcción y al mejoramiento del hogar algo más lenta. Por otro lado, otros mercados de la región han mostrado una recuperación en las ventas respecto al año anterior, añadió.

