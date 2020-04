Empresas más grandes concentran casi la mitad de los puestos de trabajo asalariados en Chile

La discusión en Chile, y en gran parte del mundo, es si hay que ayudar o no a las grandes empresas para que hagan frente a la crisis que está provocando el coronavirus en su liquidez y que tiene a varias al borde de la quiebra.

Hasta el momento, lo que es oficial es la ayuda que el gobierno ha comprometido, a través de Fogape y otros instrumentos, a pequeñas y medianas empresas, que por su naturaleza tienen menores espaldas para resistir la falta de ingresos, y se ha planteado que la ayuda para las grandes firmas podría ser caso a caso.

Pero la situación de Enjoy, que se acogió a reorganización judicial el viernes pasado, y que emplea a cerca de cinco mil personas en el país, volvió a poner de relieve los efectos en el mercado laboral que generan los problemas en las empresas grandes. El mismo día, el Presidente Sebastián Piñera señaló que los desempleados podían llegar a más de un millón (desde los actuales 767 mil), luego de reunirse con los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quienes insistieron en ayudar también a las grandes firmas.

Otro punto a considerar es la transmisión del shock negativo que producen las grandes en las más pequeñas, que son proveedoras o se relacionan de alguna manera con la firma o el entorno de esta. Además, según un informe del Centro de Estudios Públicos (CEP), dado a conocer la semana pasada, el efecto de las cuarentenas en la oferta y demanda ha impactado ya a todos los sectores productivos, “pero especialmente al comercio, el turismo, el transporte y, en particular en esta crisis, a los servicios, sector que en Chile representa casi la mitad del PIB y del empleo (46,3% y 44,2%, respectivamente). Si a ello se agregan los sectores de transporte, comercio y construcción, que también enfrentan problemas severos, se llega a más de 70% del PIB y 78% del total del empleo”.

Empleo

De acuerdo con un estudio realizado por Cristóbal Huneeus, director de DataScience de Unholster, empresa de BigData y DataScience, en base a la información del Seguro de Cesantía, el 47,7% del empleo asalariado formal del país está concentrado en empresas grandes, de más de 200 trabajadores. De acuerdo con los datos, esto equivale a más de 2,3 millones de personas, del total de 4.767.799 cotizantes vigentes del Seguro de Cesantía a diciembre de 2019.

Las empresas con más de mil trabajadores, suman el 26,1% del total de asalariados (unos 1,2 millones), cifra que además ha ido aumentando durante esta década. De hecho, en 2011 las firmas con un millar de trabajadores o más totalizaban el 22,4% de los puestos de trabajo asalariados.

En contraste, las empresas más chicas, de menos de 10 trabajadores suman el 14,6% del empleo. Este dato es clave especialmente porque el propio Ministerio del Trabajo informó la semana pasada que cerca del 90% de las firmas que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo.

“La pregunta es por qué las chicas no crecen lo suficiente, ahí puede haber problemas de libre competencia, empresas grandes que empiezan a comprar a la competencia cuando son muy chicas, etc. Todas esas cosas creo que influyen a que las empresas chicas no crezcan. Y eso con esta crisis se puede exacerbar, porque si quiebran muchas chicas, las grandes van a ser más grandes todavía”, señala Huneeus.

Actualmente, entre los mayores empleadores privados en Chile están -de acuerdo con datos de sus memorias 2019- Cencosud (53.470), Falabella (52.852) y Walmart (cerca de 51 mil según su página web). La primera de ellas ya se acogió a la nueva ley, con sus cadenas Paris y Johnson. En tanto, otra empresa que está con problemas producto del cierre de las economías, Latam, tiene cerca de 10.600 trabajadores en el país y ya anunció un plan de retiro para trabajadores.

De acuerdo con Huneeus, los datos recogidos de los cotizantes del Seguro de Cesantía “corroboran que si uno no ayuda a estas empresas que están en problemas, el efecto en el empleo puede ser mucho mayor”.

El también PhD en Economía de Stanford destaca que los números muestran que los empleos en estas firmas son también de mejor calidad. “Son sueldos más altos, tienen mayor probabilidad de tener contratos y otro tipo de beneficios”. De hecho, los mismos datos muestran que el sueldo promedio de las empresas de más de mil trabajadores pasó de $473.289 en 2011 a $898.338 en 2019 ( en pesos de cada año). Eso considerando que los sueldos se registran solo hasta el tope imponible, por lo que en la práctica el promedio es mayor.

“Si uno lo ve desde el punto de vista de política pública, si una gran empresa quiebra afecta a mucho más trabajadores que si una empresa pequeña quiebra, entonces la pregunta es cómo se le ayuda y ahí hay una discusión que ya se está instalando, si es vía deuda, que el Estado le preste, que los bancos le presten, etc”, dice Huneeus, y agrega que, eso sí, “hay que hacerlo bien, de manera transparente y tener los criterios claros, no de manera discrecional”.