Empresas y expertos presentan inquietudes por licitación 5G

Las empresas de telecomunicaciones expusieron ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones sus opiniones y plantearon sus inquietudes sobre la recién anunciada licitación del espectro -que es por donde se transmiten datos y voz- que se podrán adjudicar para el desarrollo de redes 5G.

Se desarrollarán cuatro concursos por separado -uno por cada banda considerada para adjudicar (700 MHz, AWS, 3,5 GHz y 28 GHz)- por un total de 1.800 MHz de espectro radioeléctrico.

El director de Estrategia, Regulación y Asuntos Corporativos de Movistar, Fernando Saiz, planteó que el 5G no viene a resolver la conectividad urbana de los hogares. “El 5G no es la panacea, es una tecnología súper importante para usos industriales y el Internet de las Cosas (IoT), no pensada tanto para conectar personas como para conectar empresas. Sé que es impopular, pero el 5G es útil para las empresas y los empresarios, es para robotizar procesos industriales, es para las minas y asume que la conectividad básica a los hogares ya está resuelta, no viene a resolver ese problema”.

Por otra parte, dijo que “el 5G es una tecnología inalámbrica compartida y la velocidad va a depender de la cantidad de usuarios a una rediobase” y que “en el mejor de los casos si las empresas tuviéramos 80 o 100 MHz de ancho de banda la velocidad que daría el 5G es 10 a 30 veces menor que la de la fibra”.

El gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, Manuel Araya, sostuvo que “para enfrentar este tsunami digital y explosivo crecimiento de datos, todos los operadores necesitamos espectro”. Sin embargo, planteó que de los cuatro concursos, algunos serán más competitivos que otros. Explicó que los concursos de las bandas 3,5 GHz y 28 GHz, habría al menos 5 interesados potenciales en cada uno. En tanto, señaló que los concursos de bandas 700 MHz y AWS tendría una menor cantidad de interesados potenciales por los efectos de los Caps.

Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, puso el foco en las contraprestaciones, que no están consideradas en las bases de licitación como sí estaban incluidas en el concurso de espectro de la banda 700 MHz de 2013. Propuso restablecerlas e incorporar prestación de servicios para sistemas de emergencias, especialmente para las bandas 700 y AWS.