En la India investigan fraude en importaciones de 3.600 toneladas de las populares nueces chilenas

Sneh Kakadiya un empresario indio de 24 años fue detenido la semana pasada en el aeropuerto de Surat en la India, acusado de liderar una trama que permitió la internación a ese país de 3.610 toneladas de las populares nueces chilenas, usando facturas falsas. La Dirección de Inteligencia Tributaria (DRI) de ese país estimó que el fraude alcanzaría en principio a unos US$ 600 mil (44 millones de rupias indias) e investiga la participación de chilenos.

Según un comunicado de la entidad tributaria india, Kakadiya, junto con su padre, Dipak Kakadiya, habrían utilizado indebidamente dos de sus empresas: M/s Angel Enterprise y M/s Dipak Trading Co. para importar grandes cantidades de nueces chilenas, subvalorando significativamente los precios declarados, con el fin de saltarse el 100 % del arancel que hay que pagar en ese país para las importaciones de esos frutos secos.

La India es hoy uno de los principales mercados para las nueces chilenas con compras anuales por más de US$ 100 millones, especialmente nueces con cáscara. El gobierno chileno está en conversaciones con el país asiático para reducir esas tarifas.

Acorde lo informado por DRI, las investigaciones revelaron que los Kakadiya falsificaron las facturas genuinas enviadas por sus proveedores chilenos para mostrar un menor valor, valiéndose de la ayuda de una empresa ubicada en Dubai: M/s Euro Seven General Trading LLC. Hasta ahora la entidad no ha descartado la participación de chilenos.

El DRI incautó esa evidencia en las cuentas de correos electrónicos de Kakadiya, incluyendo las facturas originales y las falsificadas, así como documentos de los seguros de exportación. Las facturas mostraban precios entre un 50% y un 70% inferiores a los valores reales cobrados por el promedio de los proveedores chilenos.

El modus operandi consistía en importar nueces de Chile y enviarlas primero a Dubai. Allí, las facturas originales eran alteradas para mostrar valores reducidos (US$ 1,50 por kilo, en vez de los US$ 2,70 por kilo que realmente costaban) y los contenedores se enviaban posteriormente a la India, donde se aplicaban los aranceles aduaneros con base en las facturas falsificadas con menor valor. Eso, resultó en la pérdida de los casi US$ 600 mil para las arcas fiscales indias, que calculó DRI.

Tras su arresto, Sneh Kakadiya deberá enfrentar los tribunales.