SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

La empresa eléctrica presentó un recurso de casación contra la sentencia de primera instancia para revocar el fallo que acogió la demanda del exdueño de Laboratorio Andrómaco. En su escrito, Enel señaló que, en los metadatos del informe elaborado por la perito geóloga en el juicio inicial, se reveló que el verdadero autor del documento era el abogado de la parte contraria. Mientras, la minera desestimó las acusaciones.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
Enel Green Power da inicio a construcción millonario proyecto eólico en la Araucanía

El conflicto entre Enel y Minera Arbiodo, empresa de propiedad del empresario Sergio Weinstein, exdueño de Laboratorio Andrómaco vuelve a reactivarse en tribunales. Hace una semana, la empresa eléctrica presentó un recurso de casación ante la Corte de Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia la jueza Sofía Gutiérrez del 12° Juzgado Civil de Santiago.

La gigante de capitales italianos en su escrito de casación cuestionó duramente el fallo de primera instancia, detallando “irregularidades” en el informe encargado por el tribunal a la perita geológica Sylvia Delgado.

Enel alega que en las propiedades del archivo electrónico que contiene dicho informe, se consigna al abogado patrocinante de la demanda como el autor del documento. Este hecho es mencionado en el recurso de casación presentado por Enel, representada por los abogados Matías Mori y Ramiro Mendoza.

El conflicto comenzó el 6 de diciembre de 2023, cuando 12° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente una demanda presentada por la minera contra el Fisco, Sernageomin, Enel y Parque Eólico Taltal (PETSA).

La minera acusó al Sernageomin y al Fisco de actuar ilegalmente y no cumplir con sus deberes, lo que provocó un choque entre dos actividades económicas. Según ellas, se favoreció ilegalmente un proyecto que necesitaba la superficie del terreno, afectando la minería que requería tanto el subsuelo como parte de la superficie.

Además, argumentó que ENEL permitió que PETSA construyera un parque eólico en terrenos con concesiones mineras de Arbiodo, sabiendo que existían esos yacimientos y asumiendo el riesgo de afectar la minería. La sentencia ordenó a Sernageomin, Enel y PETSA pagar de manera solidaria US$357 millones por los daños causados.

En la demanda presentada el 26 de diciembre de 2016, el empresario solicitó una indemnización por 51.811.417 UF, equivalentes a más de US$2.045 millones al tipo de cambio actual. El monto solicitado representaba en conjunto la estimación del daño emergente, así como lucro cesante, reflejando “el valor de la explotación y venta de las reservas de minerales que Arbiodo se encuentra en la imposibilidad de explotar”, se indicaba.

Metadatos

En su presentación, Enel denunció que al revisar el peritaje de la geóloga Sylvia Delgado, notaron que el archivo tenía como autor al abogado David Cademartori, quien es el abogado de la minera de Weinstein y socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz (ByE).

A raíz del hallazgo, Enel encomendó un informe informático al perito Roberto Petitpas, que analizó los metadatos del archivo. Petitpas explicó que para que un PDF muestre a “David Cademartori” como autor, el documento original en Word debe haber sido creado en el computador del abogado, bajo su cuenta y con sus credenciales.

Luego, agrega que “para los documentos creados en Word el nombre del Autor se toma automáticamente desde el Login de Windows, que generalmente coincide con el inicio de sesión de Microsoft Office. Es decir que como Autor queda el nombre del usuario del computador usado para hacer el documento Word. Al exportarlo a PDF, el PDF conserva dicho autor”.

“A la luz de estos antecedentes, no debió ser considerado por el juez para los efectos de dictar una sentencia condenatoria”, acotó.

“Sus conclusiones son categóricas: el informe pericial fue intervenido por un tercero, quien es el abogado patrocinante de Arbiodo”, concluye Enel.

“El peritaje informático permite acreditar, con base empírica y verificable, que el informe pericial de la Sra. Delgado Araya pudo ser objeto de intervenciones exógenas que alteraron su contenido y autenticidad”, añade.

La empresa eléctrica sostuvo que la perito “adolece de manera insalvable de la imparcialidad, independencia y transparencia”. “Este informe fue un antecedente específico –de carácter geológico– sin el cual no habría sido posible tener por acreditados los daños ni determinar el monto específico de la condena que por concepto de daño emergente se concedió a los demandantes", concluyó.

Descargos

Sobre los cuestionamientos que planteó Enel, desde Minera Arbiodo explicaron que “la estrategia de los nuevos abogados de Enel, que no estaban presentes en la audiencia que fijó la perito, consiste en que, a falta de pruebas rendidas oportunamente por Enel, se busque ensuciar el proceso”.

“El perito trabajó sobre alguno de los antecedentes que se entregaron con motivo de la audiencia de reconocimiento que se llevó a cabo en el cantón Tal Tal en presencia de las partes”.

Además, “el mismo informe acompañado por Enel descarta la existencia de un plagio, lo que ratifica la autoría del mismo”.

“La perito realizó su labor en el cantón Tal-Tal con martillo percutor tomando muestras de mineral; y el laboratorio corroboró y ratificó la existencia de mineral, previamente certificada por un Ministro de Fe, de nombre Adam Wheeler, bajo la norma canadiense NI 43-101″.

“Toda la información relevante se entregó a la perito en la audiencia de reconocimiento que ella fijó en el cantón Tal-Tal, la cual fue entregada en presencia de las partes que asistieron a la audiencia”, acotó.

La minera concluyó que se realizaron seis peritajes independientes designados por el tribunal.

Más sobre:NegociosConflictoEnelMineríaEnergía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Aseguradoras aumentaron un 10% sus ventas en el primer semestre, pero disminuyeron sus utilidades

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”
Chile

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Ausencias, críticas a Jara y “terrorismo” en La Araucanía marcan cumbre agrícola entre Kast y Kaiser

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación
Negocios

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Velocidad y precisión: el gol de Lucas Assadi para abrir la cuenta ante Alianza Lima en la Sudamericana
El Deportivo

Velocidad y precisión: el gol de Lucas Assadi para abrir la cuenta ante Alianza Lima en la Sudamericana

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana

La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro
Mundo

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?