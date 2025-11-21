Enel solicita permiso ambiental para desmantelamiento de central Bocamina I.

La generadora eléctrica Enel Generación, perteneciente a la italiana Enel, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Biobío una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente a la fase de cierre definitivo de la Unidad I de Central Bocamina, con el fin de gestionar las últimas autorizaciones requeridas para concretar el proceso de desmantelamiento de la planta.

En un comunicado la empresa señaló que este trámite, junto con los permisos ambientales ya obtenidos para la Unidad II de la central, permitirá a la compañía iniciar el desmantelamiento del complejo industrial ubicado en la comuna de Coronel.

“El proceso se realiza tras haber cumplido los compromisos adquiridos por Enel Generación con la comunidad durante los años de operación de la central en la Región del Biobío. Antes de iniciar el desmantelamiento definitivo, equipos internos y contratistas de Enel Generación realizarán trabajos preliminares dentro de la central”, dijo la empresa.

Plazos

Agregó que “estas labores estarán orientadas principalmente a garantizar el mantenimiento seguro del edificio y sus instalaciones”.

Enel Generación precisó que estas actividades se llevarán a cabo entre diciembre de 2025 y finales de 2026.

La empresa dijo que se encuentra evaluando diversas alternativas para valorizar parte de las instalaciones de la central, entre ellas los domos geodésicos, con foco en los principios de sostenibilidad y economía circular que guían la gestión de la compañía.