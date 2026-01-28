Entel casi triplica sus ganancias al cierre del 2025

La empresa de telecomunicaciones Entel reportó sus resultados financieros al cierre del 2025, en los cuales mostró un fuerte crecimiento de sus ganancias durante el año. La firma totalizó utilidades de $191.397 millones (US$211 millones), lo que equivale a casi triplicar lo obtenido en el 2024. En concreto el resultado subió un 183% desde los $67.672 millones (US$75 millones) del año pasado.

“Este resultado incluye efectos extraordinarios en la línea de impuestos, principalmente debido a transferencias de acciones de filiales dentro del grupo“, explicó la compañía al respecto.

Las cifras presentadas evidencian que los ingresos de Entel subieron un 9,3%, pasando de $2.703.237 millones (US$2.980 millones) hasta $2.954.930 millones (US$3.257 millones). Este incremento estuvo impulsado tanto por el desempeño de Entel en Chile como en Perú.

Al desglosar el desempeño de la compañía, se observa que las ventas en Chile lograron mejorar un 7%, hasta los $1.872.093 millones (US$2.064 millones). En tanto, Perú los incrementó en 14% hasta los 1.062.937$ millones (US$1.172 millones)

La expansión de las ventas fue impulsada “principalmente por el sólido incremento en los ingresos móviles (+9,5%), que se vieron favorecidos tanto por mayores ingresos por servicios (+7,3%) como por venta de equipos (+14,5%) en Chile y Perú“, explicó Entel a través de un comunicado.

“Tuvimos un buen año 2025, con crecimiento de 9,7% en ingresos y 5,9% en Ebitda consolidado pese a un entorno altamente competitivo y dinámico. Hemos logrado anticiparnos y movernos ágilmente, lo que nos ha permitido mantener una propuesta de valor diferenciada con foco en el cliente y una administración financiera responsable”, afirmó el vicepresidente de Finanzas Corporativo de Entel, Marcelo Bermúdez.

El ebitda de la compañía llegó hasta los $835.473 millones (US$921 millones). “Este aumento en los resultados se produce principalmente por mayores ingresos en los servicios de telefonía móvil y en la venta de equipos en ambos países, mejores ingresos en los servicios fijos en Chile asociados a servicios TI, negocios digitales y servicios residenciales de “Entel Hogar” otorgados a través de redes de fibra, mejores ingresos de servicios fijos en Perú asociados a internet y a ingresos de servicios empresariales integrados de voz, datos e internet", detalló Entel.