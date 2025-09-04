SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Esquirlas del caso Factop: salen a remate propiedades de la empresa textil de los Sauer

En total, se pretende recaudar un mínimo de $2.800 millones, producto de la liquidación decretada por un tribunal de la Empresa Comercial Ziko Limitada, representada legalmente por los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes junto a Rodrigo Topelberg eran socios también del factoring Factop.

Ignacio BadalPor 
Ignacio Badal
Caso Factop

El próximo 30 de septiembre al mediodía saldrán a remate 29 propiedades que les pertenecían a la Empresa Comercial Textil Ziko Limitada, la sociedad creada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer Alderstein y Rodrigo Topelberg Kleinkopf, que quedó en medio de la controversia judicial provocada por el esquema presuntamente defraudatorio de Factop, la empresa de factoring de estos mismos socios.

La subasta, encargada a la firma de remates de Farid Gamal Mussa, se llevará a cabo en la notaría de Juan Francisco Álamos, en Huérfanos 979 piso 7, por orden del liquidador concursal Luis Alfonso Aguilera, debido a la liquidación forzosa determinada por el juez del 11° Juzgado Civil de Santiago, Patricio Hernández, el pasado 23 de diciembre de 2024. Son propiedades en las comunas de Recoleta, San Ramón, Las Condes y Colina.

Esta orden se produjo a contar de la demanda interpuesta por el factoring Incofin el 1 de febrero del año pasado en contra de Comercial Textil Ziko, representada legalmente por los hermanos Sauer Adlerstein, a raíz de un pagaré impago de $434 millones, lo que le fue notificada a Daniel y Ariel Sauer en el anexo cárcel Capitán Yáber el pasado 29 de mayo.

A esta acción legal, luego se fueron agregando otros acreedores de los socios Sauer y Topelberg como los bancos Internacional, Security, Estado, Itaú, Scotiabank y Santander; factorings como Tanner, Nuevo Capital, Contempora y Concreces; AFP como Habitat, Cuprum y Modelo, y hasta la Tesorería General de la República, que en conjunto acreditaron ante el tribunal créditos por $5.200 millones, según la audiencia del pasado 13 de agosto. El mayor acreedor es el Banco Santander Chile, con $3.686 millones.

Los bienes de la subasta

En total, las propiedades que saldrán a subasta suman casi $2.800 millones.

El bien raíz más valioso del remate será la oficina 1902, en el piso 19 del edificio ubicado en avenida Cerro El Plomo 5680, en Las Condes, donde funcionaba el despacho de los hermanos Sauer. El precio mínimo de las propuestas será de $896 millones.

La segunda propiedad más relevante es una bodega en la calle Colonia 2348, en la comuna de Recoleta, que se tasó en un valor mínimo de $566 millones.

Posteriormente, está la oficina 303 del mismo edificio del barrio comercial Nueva Las Condes, que está valuada en un precio base de $538 millones.

Después, se ofrece otra bodega, en calle Concepción 0142 de la comuna de Colina, con un valor base de casi $244 millones.

Y una tercera bodega en la avenida Elías Fernández Albano 7985, de la comuna de San Ramón, cuyo valor mínimo es de $94 millones.

Pero también saldrán a subasta 24 estacionamientos del edificio de Cerro El Plomo, 17 de los cuales se ofrecerán individualmente a $15 millones cada uno como mínimo, otros cinco a $20 millones y otros dos estacionamientos más bodegas a $35 millones como precio base.

Más sobre:SauerFactopZikoRemateJusticiaNegociosPulso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: Larraín Vial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

Senadores PS piden al gobierno volver a postergar exigencia de inicio de actividades para acceder a financiamiento y crédito

El imperio económico que deja Giorgio Armani

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados
Chile

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans
Negocios

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: Larraín Vial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Brecha de ingresos: ¿en qué estás?

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina
El Deportivo

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina

Ancud se alista para recibir la Super Copa del básquetbol nacional

Duras lesiones, un quiebre familiar y bajos resultados: el año más difícil de Alejandro Tabilo golpea a la Copa Davis

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades
Cultura y entretención

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing
Mundo

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El “ejército privado” de Trump contra la inmigración: los riesgos de reclutar a 10.000 agentes del ICE

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo