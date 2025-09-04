Esquirlas del caso Factop: salen a remate propiedades de la empresa textil de los Sauer

El próximo 30 de septiembre al mediodía saldrán a remate 29 propiedades que les pertenecían a la Empresa Comercial Textil Ziko Limitada, la sociedad creada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer Alderstein y Rodrigo Topelberg Kleinkopf, que quedó en medio de la controversia judicial provocada por el esquema presuntamente defraudatorio de Factop, la empresa de factoring de estos mismos socios.

La subasta, encargada a la firma de remates de Farid Gamal Mussa, se llevará a cabo en la notaría de Juan Francisco Álamos, en Huérfanos 979 piso 7, por orden del liquidador concursal Luis Alfonso Aguilera, debido a la liquidación forzosa determinada por el juez del 11° Juzgado Civil de Santiago, Patricio Hernández, el pasado 23 de diciembre de 2024. Son propiedades en las comunas de Recoleta, San Ramón, Las Condes y Colina.

Esta orden se produjo a contar de la demanda interpuesta por el factoring Incofin el 1 de febrero del año pasado en contra de Comercial Textil Ziko, representada legalmente por los hermanos Sauer Adlerstein, a raíz de un pagaré impago de $434 millones, lo que le fue notificada a Daniel y Ariel Sauer en el anexo cárcel Capitán Yáber el pasado 29 de mayo.

A esta acción legal, luego se fueron agregando otros acreedores de los socios Sauer y Topelberg como los bancos Internacional, Security, Estado, Itaú, Scotiabank y Santander; factorings como Tanner, Nuevo Capital, Contempora y Concreces; AFP como Habitat, Cuprum y Modelo, y hasta la Tesorería General de la República, que en conjunto acreditaron ante el tribunal créditos por $5.200 millones, según la audiencia del pasado 13 de agosto. El mayor acreedor es el Banco Santander Chile, con $3.686 millones.

Los bienes de la subasta

En total, las propiedades que saldrán a subasta suman casi $2.800 millones.

El bien raíz más valioso del remate será la oficina 1902, en el piso 19 del edificio ubicado en avenida Cerro El Plomo 5680, en Las Condes, donde funcionaba el despacho de los hermanos Sauer. El precio mínimo de las propuestas será de $896 millones.

La segunda propiedad más relevante es una bodega en la calle Colonia 2348, en la comuna de Recoleta, que se tasó en un valor mínimo de $566 millones.

Posteriormente, está la oficina 303 del mismo edificio del barrio comercial Nueva Las Condes, que está valuada en un precio base de $538 millones.

Después, se ofrece otra bodega, en calle Concepción 0142 de la comuna de Colina, con un valor base de casi $244 millones.

Y una tercera bodega en la avenida Elías Fernández Albano 7985, de la comuna de San Ramón, cuyo valor mínimo es de $94 millones.

Pero también saldrán a subasta 24 estacionamientos del edificio de Cerro El Plomo, 17 de los cuales se ofrecerán individualmente a $15 millones cada uno como mínimo, otros cinco a $20 millones y otros dos estacionamientos más bodegas a $35 millones como precio base.