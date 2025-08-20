SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

El Centro de Políticas Públicas UC elaboró el reporte Radiografía a la Educación e Inclusión Financiera en Chile, generando índices para medir ambas variables. Tanto en inclusión como educación financiera, el nivel educacional y socioeconómico, y la edad, son determinantes.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena

“La inclusión financiera en Chile es desigual”, es una de las conclusiones del estudio “Radiografía a la Educación e Inclusión Financiera en Chile”, elaborado por el Centro de Políticas Públicas UC, e impulsado por Banco Falabella.

El documento -elaborado a partir de una encuesta a 1.502 personas- afirma que la desigualdad en la inclusión “aumenta con mayor nivel educativo y socioeconómico, mientras que adultos mayores y personas con menor escolaridad presentan las mayores brechas”.

Maia Hojman, gerente general de Banco Falabella, señala que el objetivo del estudio “fue poner en perspectiva los desafíos, teniendo una radiografía actual de los niveles de alfabetización e inclusión financiera en el país, e identificar a los grupos más rezagados. La educación financiera es una herramienta que abre oportunidades, por lo que la invitación es a transformar este diagnóstico en acción”.

A partir de los datos recolectados se elaboró un Índice de Inclusión Financiera, el cual incorpora variables asociadas a la tenencia de distintos tipos de productos financieros, el uso de medios de productos financieros tradicionales y digitales, y las principales barreras administrativas, informativas y de costos que dificultan el acceso efectivo al sistema financiero.

El resultado del indicador arrojó que la inclusión financiera alcanzó un 54,6%, pero en el caso de los hombres la cifra llega a 58,2%, mientras que en las mujeres alcanza un 50,5%.

Las diferencias también se notan por edad: para el nivel de 18-34 años la inclusión financiera llega a 58,4%, pero la cifra decae mientras la edad aumenta. La disparidad también se nota en otras mediciones: mientras que la inclusión en los profesionales es de 63,3%, para aquellas personas con enseñanza básica alcanza un 24,4%.

Dominique Keim, jefa de proyectos del Centro UC de Políticas Públicas, indica que “nuestro país tiene un acceso importante a instrumentos financieros, pero están concentrados en la administración de efectivo, como las tarjetas de débito. Hay brechas relevantes en otros instrumentos de ahorro e inversión, donde falta hacer esfuerzos”

“Otro elemento relevante es la digitalización de los servicios financieros. Vemos que está digitalización es preponderante para el acceso y uso de instrumentos financieros, es positivo porque logra romper con brechas de género en inclusión financiera, pero se refuerzan las brechas en torno a la edad y estamos dejando excluidas a las personas mayores”, subraya Keim.

Conocimiento en la materia

Otro aspecto que midió el estudio fue la educación financiera. Según el documento, “en promedio las personas califican sus conocimientos financieros con una nota 3 en una escala de 0 a 5. Sin embargo, la nota obtenida en promedio es de un 1,6″.

Junto con ello, apunta que de acuerdo al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (2023), los niveles de conocimiento en educación financiera de Chile son inferiores a los de otros países de la región como Costa Rica, Uruguay y Perú. Y superior a lo registrado en Panamá y Paraguay.

Según Keim, “seguimos estando muy mal posicionados, eso lo atribuimos a que no ha existido un trabajo coordinado desde la política pública y la acción que emprende tanto la sociedad civil y privados en torno a la materia, sumado a un trabajo poco coordinado desde la política pública. Mientras tengamos este escenario, seguiremos con los mismos resultados de hace 15 años”.

En esa línea, explica que “las brechas se siguen manteniendo: mujeres, personas mayores y personas de menor nivel socioeconómico siguen siendo las más vulnerables en torno a las brechas de educación financiera”.

El estudio elaboró un Índice de Educación Financiera que considera prácticas financieras cotidianas, como el manejo y cumplimiento de un presupuesto y el conocimiento objetivo sobre conceptos clave, tales como tasas de interés e inflación.

Así, concluyó que “la educación financiera en Chile es baja y desigual: mejora con mayor nivel educativo y socioeconómico, y es menor entre mujeres, adultos mayores y personas con menor escolaridad”.

El indicador arroja que la educación financiera de los encuestados alcanzaba un 35,9%, donde hombres llegan a un 43,4% y las mujeres a un 28,9%. En tanto, aquellas personas entre 18-34 años logran un 39,1%, pero dicha cifra decae a medida que avanza la edad.

“Los niveles de educación financiera en Chile se mantienen persistentemente bajos, a pesar de los esfuerzos de la política pública a través de la Estrategia Nacional de Educación Financiera y el cambio a la Ley General de Educación en 2018”, dice el reporte.

Además, destaca que “quienes tienen mayor alfabetización financiera presentan mejores hábitos de administración de su dinero: manejan mejor su presupuesto, ahorran más y presentan menor morosidad”.

“Incluso controlando por nivel socioeconómico, se observa que en aquellas personas con mayor alfabetización financiera, hay mejores hábitos de administración del dinero”, indica el estudio.

En esa línea, sostiene que las personas con mayor nivel de conocimiento financiero presentan mejores prácticas de planificación, son más propensos a ahorrar y tienen una carga financiera más manejable.

“En este sentido, una mayor alfabetización financiera se relaciona con mayor bienestar económico, ya que una mejor planificación y menor sobreendeudamiento, se traducen en mayor estabilidad y autonomía económica, reduciendo la ansiedad o presión por el dinero”, concluye el reporte.

Más sobre:Educación FinancieraMedios de PagoTransaccionesBanco Falabella

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Jara reaviva duelo con Jadue y dice que preferiría que se dedicara “a su defensa judicial” antes que ser candidato

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos
Chile

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Jara reaviva duelo con Jadue y dice que preferiría que se dedicara “a su defensa judicial” antes que ser candidato

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%
Negocios

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton
El Deportivo

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton

En vivo: Peñarol y Brayan Cortés buscan el paso a cuartos de la Libertadores ante Racing

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina
Mundo

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

India y China protagonizan “dinámica positiva” hacia la cooperación con foco en suministro de tierras raras

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones