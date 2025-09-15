Estudio laboral del Banco Central del que discrepa el Presidente Boric será presentado en la FEN de la U. de Chile

El gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, Elías Albagli, expondrá el estudio presentado en el Informe de Política Monetaria (Ipom) el próximo 25 de septiembre en el seminario académico: Mercado Laboral en Chile, organizado por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

El trabajo “Minumum wages and firm outcomes: evidence from administrative data” (Salarios mínimos y resultados empresariales: evidencia de datos administrativos” fue realizado por Albagli y su equipo de la División de Estudios.

Una vez presentado, habrá un panel para comentar los distintos alcances de él. El moderador será el decano de la FEN, José De Gregorio, y será comentado por los economistas Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, y el académico de la FEN, Jaime Ruiz Tagle.

Los resultados de este análisis sobre los impactos que han generado las distintas políticas públicas en el empleo han sido debatidos no solo a nivel técnico sino que también político, partiendo por el Presidente Gabriel Boric, quien dijo discrepar de ellos, por lo que se espera que en esta presentación se profundice en sus alcances.