Etcheberry renuncia a prescripción y pagará el total de las contribuciones por casa en Paine

En medio de la polémica generada luego que se conociera que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, no pagó las contribuciones de una casa de su propiedad en el sector de la laguna Aculeo (comuna de Paine) por nueve años, la autoridad anunció que decidió cancelar dicha diferencia.

“El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, informó hoy que pagará toda la diferencia de contribuciones que se determine por las ampliaciones de su propiedad en la comuna de Paine, renunciando al límite máximo de 3 años de retroactividad que determina la ley para estos cobros en el caso de la incorporación de construcciones que no estaban registradas en el catastro”, dijo el SII en un comunicado.

Esto es, agregó, pagando las contribuciones correspondientes por todo el período, comenzando a partir del primer semestre del 2015.

“Si bien la ley establece una prescripción de tres años en favor del contribuyente, Etcheberry decidió ir más allá y renunciar a ella, lamentando la forma en que esta situación personal pudo ser percibida por la ciudadanía”, indicó el SII en el comunicado.

El funcionario ha señalado que cuando hace un año llegó al SII había preguntado qué sucedió con la información y antecedentes que él (y miles de otros contribuyentes) enviaron al SII para regularizar sus propiedades y que solo después de muchas gestiones logró que actualizaran su información para poder pagar el tributo correspondiente.

Sin embargo ayer la Municipalidad de Paine respondió que: “en el 2000 y 2003, el propietario obtiene permisos para construir 213 m2. En el año 2019, el propietario solicita permiso para agregar nuevas construcciones no contempladas en las autorizaciones anteriores, la cual fue evaluada de acuerdo con la normativa vigente”. Añadió que dicha solicitud fue observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos por el propietario, se rechazó conforme a la norma “.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompanado del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Continuidad en el SII

El caso de Etcheberry ha generado gran controversia y, de hecho, parlamentarios de oposición han estado presionando para que presente su renuncia, pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel ha señalado que el funcionario “mantiene la confianza del Ejecutivo respecto de su cargo”.

Consultado por una eventual salida del SII ayer Etcheberry dijo en Radio Duna que este tipo de decisiones las adopta el presidente de la República, pero también manifestó su voluntad de continuar en el cargo hasta el fin de su periodo.

“Yo quiero decir que yo estoy por Alta Dirección Pública; y que por Alta Dirección Pública significa que yo al menos estoy dos años y medio, porque en total hay que completar tres años. Y yo estoy en el ánimo de seguir hasta completar los tres años”, afirmó el funcionario, quien también piensa que su caso fue filtrado desde el propio SII tras unos despidos que llevó adelante en esa repartición.

“Eso es lo que entiendo: que fue alguien de adentro que filtró eso al canal para que hiciera un reportaje”, afirmó Etcheberry.

El director del SII entregó el martes todos los antecedentes de la situación al ministro Marcel quien encargó a la Subsecretaría de Hacienda que los analizara, luego de lo cual la cartera dará a conocer su conclusión.

Antecedentes

De acuerdo a un reportaje de TVN, Etcheberry no pagó por un plazo de 9 años las contribuciones de una casa inscrita a su nombre y que se emplaza en un condominio cercano a la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine, construcción que, además, no está regularizada.

Según una denuncia recibida por 24H, en este período la construcción no entró al catastro de la institución, por lo que el Estado no recibió recursos por este impuesto. La investigación periodística indicó que, de acuerdo a documentos conseguidos a través de Transparencia, en el terreno existe una sola casa de 213 metros cuadrados, pero en realidad en el sitio se emplazan dos construcciones, además de una piscina, las que no fueron regularizadas en el municipio.

La propiedad, cuyo 50% pertenece a Etcheberry y la otra mitad a su esposa, tenía un avalúo fiscal en el SII, a junio de 2025, superior los $158 millones. Por este terreno y sus construcciones, Etcheberry pagó $225 mil por la segunda cuota de este año de las contribuciones.

Pero, según el informe, en la mañana del 26 de junio el avalúo fiscal de la propiedad era de $158 millones, pero solo horas más tarde se modificó a más de $339 millones, -por 527 metros cuadrados construidos- por lo que el pago de contribuciones que corresponde alcanzaría a $638 mil.