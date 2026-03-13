Exasesores de Jara critican idea de “Gobierno de emergencia” y apuntan contra las medidas del nuevo ministro de Hacienda

Con el propósito de analizar la situación fiscal y económica que heredó el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los especialistas del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible presentaron esta mañana un documento llamado “El país que recibe el ministro de Hacienda: la falacia de la emergencia económica”.

En el Café Torres estuvo el exasesor económico de Jeannette Jara con una extensa trayectoria en el Fondo Monetario Internacional, Luis Eduardo Escobar, junto al economista exmiembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y también exasesor de Jara, Osvaldo Rosales, y al exsubsecretario del Trabajo de la expresidenta Bachelet, Mauricio Jelvez.

“La economía está muy lejos de cualquier señal de emergencia”. Así comenzó Rosales la lectura del documento que, entre otras cosas, criticó el eslogan de la nueva administración sobre el autodenominado “Gobierno de emergencia”.

Repasó además la situación fiscal que recibió el exmandatario, Gabriel Boric, con una “economía al borde de la crisis” dada la inflación de dos dígitos post-pandemia. “En contraste”, aseguró, “el nuevo gobierno hereda una economía que viene creciendo cerca del 3% en el PIB no minero desde mediados de 2025. Para 2026 se espera un crecimiento levemente bajo el 3% gracias al dinamismo en la inversión”.

Osvaldo Rosales y Luis Eduardo Escobar, economistas de Jara.

De igual forma, desde el foro cuestionaron algunas medidas del nuevo jefe de la cartera, Jorge Quiroz, como la “desregulación de suelos”, lo que para ellos se traduce en “guetos” y edificaciones “colindantes con ríos o plantaciones forestales, sembrando así las semillas de futuras catástrofes”.

Si bien mostraron preocupación por la “tendencia alcista” de la deuda pública en los últimos cuatro gobiernos, aseguraron que no es posible hablar de “emergencia” y que la situación fiscal está a tiempo de ser corregida “sin necesidad de recortes abruptos de gasto”. Fue en ese contexto que mencionaron también la reducción del 3% del gasto público para todas las carteras anunciado por el equipo económico de Kast, lo que se traduciría en un recorte cercano a un punto porcentual del PIB.

De igual manera, mostraron preocupación por la baja del impuesto de primera categoría para grandes empresas, dado que para los especialistas en cuestión esto podría generar una brecha fiscal de US$6.500 millones que afectaría tanto al déficit como a la deuda fiscal.

“Hablamos de la rebaja de impuestos de primera categoría a grandes y medianas empresas del 27% al 23% y luego al 20%, la reintegración del sistema tributario, la eliminación del impuesto a ganancias en acciones de transferencia menos frecuentes y fin a las contribuciones a la primera vivienda”, aseveró Rosales.

Menor recaudación tributaria

El pasado lunes, el Ministerio de Hacienda saliente presentó un informe de estadísticas tributarias a propósito de los convenios entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Subsecretaría de Hacienda durante todo el mandato del expresidente Gabriel Boric. En dicho documento estimaron en qué situación quedaría la recaudación de impuestos tributarios si es que el nuevo Ejecutivo rebaja el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) a grandes y medianas empresas.

Resulta que los efectos producto de la eventual rebaja serían que el Top 0,01% absorbería el 49% de toda la “pérdida de recaudación”. No solo eso, sino que al mismo tiempo, sería el grupo “más beneficiado” de una reducción de IDPC. Ante esto se puede leer en el documento que, en consecuencia, “el fisco deja de recaudar 0,13% del PIB”.

Por otro lado, una de las hipótesis de la menor recaudación del Impuesto Tributario No Minero de la anterior cartera fue la elusión de grandes corporativas, que según lo expuesto en el Informe de Finanzas Públicas al cuarto trimestre de 2025, viene desde hace un par de años presentando una desviación de 0,4% respecto de años pre-pandemia, a lo que advirtieron desde Hacienda que podría tratarse de un cambio permanente.

Lo que para el exasesor de la excandidata presidencial, Jeannette Jara, no se termina de explicar. “Aquí hay elementos que tienen que ver con las reformas tributarias anteriores que han hecho que los contribuyentes de primera categoría se porten de una manera distinta a la que se venía importando anteriormente”, advirtió Escobar.

“Fue una sorpresa muy desagradable para varios de ellos”, comentó, “en consecuencia están pagando menos impuestos en Chile”, a lo que dibujó la posibilidad de elusión.

“La tasa de impuesto efectiva que pagaron las grandes empresas al inicio del gobierno del presidente Boric era de 24,8, esto es, descontado lo que se puede descontar, la tasa promedio fue de 21,5. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los últimos cuatro años el impuesto efectivo que han pagado las grandes empresas ha ido a la baja", adhirió el exsubsecretario del Trabajo.

“Rebajar un punto el impuesto de primera categoría o impuesto a la renta nos cuesta 0,13% del PIB”, comentó Jelvez. “Y luego, al reintegrar del 65 al 100, esto nos costaría 0,27 puntos del PIB. Sumando sólo esos dos estamos hablando de 0,4% del PIB, es decir, del orden de US$1.200 millones”, a lo que el economista agregó que “no se entiende el empecinamiento de este gobierno por querer bajar la carga tributaria a las grandes empresas”.