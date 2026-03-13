SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Exasesores de Jara critican idea de “Gobierno de emergencia” y apuntan contra las medidas del nuevo ministro de Hacienda

    Si bien dentro de las propuestas del programa del ahora jefe de la cartera, Jorge Quiroz, se mencionaba la "desregulación de suelos", la reducción del presupuesto de los ministerios y el recorte del impuesto de primera categoría, aún no se concreta ninguna de ellas.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Foro de Desarrollo Justo y Sostenible. Diego Portales, Mauricio Jelvez, Osvaldo Rosales y Luis Eduardo Escobar, de izquierda a derecha.

    Con el propósito de analizar la situación fiscal y económica que heredó el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los especialistas del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible presentaron esta mañana un documento llamado “El país que recibe el ministro de Hacienda: la falacia de la emergencia económica”.

    En el Café Torres estuvo el exasesor económico de Jeannette Jara con una extensa trayectoria en el Fondo Monetario Internacional, Luis Eduardo Escobar, junto al economista exmiembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y también exasesor de Jara, Osvaldo Rosales, y al exsubsecretario del Trabajo de la expresidenta Bachelet, Mauricio Jelvez.

    “La economía está muy lejos de cualquier señal de emergencia”. Así comenzó Rosales la lectura del documento que, entre otras cosas, criticó el eslogan de la nueva administración sobre el autodenominado “Gobierno de emergencia”.

    Repasó además la situación fiscal que recibió el exmandatario, Gabriel Boric, con una “economía al borde de la crisis” dada la inflación de dos dígitos post-pandemia. “En contraste”, aseguró, “el nuevo gobierno hereda una economía que viene creciendo cerca del 3% en el PIB no minero desde mediados de 2025. Para 2026 se espera un crecimiento levemente bajo el 3% gracias al dinamismo en la inversión”.

    Osvaldo Rosales y Luis Eduardo Escobar, economistas de Jara.

    De igual forma, desde el foro cuestionaron algunas medidas del nuevo jefe de la cartera, Jorge Quiroz, como la “desregulación de suelos”, lo que para ellos se traduce en “guetos” y edificaciones “colindantes con ríos o plantaciones forestales, sembrando así las semillas de futuras catástrofes”.

    Si bien mostraron preocupación por la “tendencia alcista” de la deuda pública en los últimos cuatro gobiernos, aseguraron que no es posible hablar de “emergencia” y que la situación fiscal está a tiempo de ser corregida “sin necesidad de recortes abruptos de gasto”. Fue en ese contexto que mencionaron también la reducción del 3% del gasto público para todas las carteras anunciado por el equipo económico de Kast, lo que se traduciría en un recorte cercano a un punto porcentual del PIB.

    De igual manera, mostraron preocupación por la baja del impuesto de primera categoría para grandes empresas, dado que para los especialistas en cuestión esto podría generar una brecha fiscal de US$6.500 millones que afectaría tanto al déficit como a la deuda fiscal.

    “Hablamos de la rebaja de impuestos de primera categoría a grandes y medianas empresas del 27% al 23% y luego al 20%, la reintegración del sistema tributario, la eliminación del impuesto a ganancias en acciones de transferencia menos frecuentes y fin a las contribuciones a la primera vivienda”, aseveró Rosales.

    Menor recaudación tributaria

    El pasado lunes, el Ministerio de Hacienda saliente presentó un informe de estadísticas tributarias a propósito de los convenios entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Subsecretaría de Hacienda durante todo el mandato del expresidente Gabriel Boric. En dicho documento estimaron en qué situación quedaría la recaudación de impuestos tributarios si es que el nuevo Ejecutivo rebaja el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) a grandes y medianas empresas.

    Resulta que los efectos producto de la eventual rebaja serían que el Top 0,01% absorbería el 49% de toda la “pérdida de recaudación”. No solo eso, sino que al mismo tiempo, sería el grupo “más beneficiado” de una reducción de IDPC. Ante esto se puede leer en el documento que, en consecuencia, “el fisco deja de recaudar 0,13% del PIB”.

    Por otro lado, una de las hipótesis de la menor recaudación del Impuesto Tributario No Minero de la anterior cartera fue la elusión de grandes corporativas, que según lo expuesto en el Informe de Finanzas Públicas al cuarto trimestre de 2025, viene desde hace un par de años presentando una desviación de 0,4% respecto de años pre-pandemia, a lo que advirtieron desde Hacienda que podría tratarse de un cambio permanente.

    Lo que para el exasesor de la excandidata presidencial, Jeannette Jara, no se termina de explicar. “Aquí hay elementos que tienen que ver con las reformas tributarias anteriores que han hecho que los contribuyentes de primera categoría se porten de una manera distinta a la que se venía importando anteriormente”, advirtió Escobar.

    “Fue una sorpresa muy desagradable para varios de ellos”, comentó, “en consecuencia están pagando menos impuestos en Chile”, a lo que dibujó la posibilidad de elusión.

    “La tasa de impuesto efectiva que pagaron las grandes empresas al inicio del gobierno del presidente Boric era de 24,8, esto es, descontado lo que se puede descontar, la tasa promedio fue de 21,5. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los últimos cuatro años el impuesto efectivo que han pagado las grandes empresas ha ido a la baja", adhirió el exsubsecretario del Trabajo.

    “Rebajar un punto el impuesto de primera categoría o impuesto a la renta nos cuesta 0,13% del PIB”, comentó Jelvez. “Y luego, al reintegrar del 65 al 100, esto nos costaría 0,27 puntos del PIB. Sumando sólo esos dos estamos hablando de 0,4% del PIB, es decir, del orden de US$1.200 millones”, a lo que el economista agregó que “no se entiende el empecinamiento de este gobierno por querer bajar la carga tributaria a las grandes empresas”.

    Más sobre:Luis Eduardo EscobarOsvaldo Rosales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía

    Renunció en junio de 2025: Aida Baldini vuelve al cargo de directora ejecutiva de Conaf

    Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada

    Justicia de EE.UU. rechaza citar a presidente de la Fed y dice que causa en su contra es infundada

    Lo más leído

    1.
    La optimista última estimación del gobierno de Boric para la producción de litio en los próximos años

    La optimista última estimación del gobierno de Boric para la producción de litio en los próximos años

    2.
    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    3.
    Chile y EE.UU. inician conversaciones para un posible acuerdo por minerales críticos y tierras raras

    Chile y EE.UU. inician conversaciones para un posible acuerdo por minerales críticos y tierras raras

    4.
    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía
    Chile

    Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía

    Renunció en junio de 2025: Aida Baldini vuelve al cargo de directora ejecutiva de Conaf

    Defensa de Guerra dice que fiscal Mario Carrera pidió prisión preventiva para el expersecutor por “mero capricho”

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast
    Negocios

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

    Justicia de EE.UU. rechaza citar a presidente de la Fed y dice que causa en su contra es infundada

    Exasesores de Jara critican idea de “Gobierno de emergencia” y apuntan contra las medidas del nuevo ministro de Hacienda

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC
    El Deportivo

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Crece la polémica por la Finalissima: Chiqui Tapia reacciona y busca mover la sede a Argentina

    Plazos para fichar al DT, caso Fossati y la salida de Paqui Meneghini: Manuel Mayo aborda el complejo presente de la U

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada
    Cultura y entretención

    Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada

    Gepe invita a Cancamusa en su show en Lollapalooza

    Destacando musicales: Teatro Municipal de Las Condes estrena cartelera 2026 y presenta su libro conmemorativo de 15 años

    EE.UU. aumenta despliegue en Medio Oriente con envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio
    Mundo

    EE.UU. aumenta despliegue en Medio Oriente con envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio

    Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EE.UU.

    Jair Bolsonaro es hospitalizado en la UCI por una bronconeumonía

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”