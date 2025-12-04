Exgerente general de Reale Seguros, Óscar Huerta, arriba a nueva gerencia de Ripley Corp

Ripley Corp. creó una nueva gerencia corporativa regional de seguros, que será liderada por Óscar Huerta, exgerente general de Reale Chile Seguros Generales, rol que terminó en mayo del año pasado y tras ocho años en dicha función. El objetivo es hacer crecer el negocio de seguros en Chile y Perú.

“Esta nueva posición responde a la necesidad de potenciar, consolidar y hacer crecer los negocios de seguros del grupo en la región, aportando mayor valor a los clientes y fortaleciendo este segmento estratégico dentro del ecosistema de Ripley”, dijo la firma.

Óscar Huerta es licenciado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, y es actuario colegiado. Cuenta con una trayectoria en la industria aseguradora y en consultoría, incluyendo más de 15 años en roles de alta dirección en compañías multinacionales, tanto en Europa como en Chile, donde llegó como CEO de Liberty Seguros (2012-2024), y posteriormente fue socio fundador y gerente general de Reale Chile Seguros Generales, destacó Ripley.

“La incorporación de Óscar representa un paso decisivo para impulsar nuestro negocio de seguros, un pilar fundamental de nuestra propuesta de valor para los clientes”, dijo Alejandro Subelman, gerente corporativo de Ripley Servicios Financieros, en un comunicado.

Sobre el desafío que encabezará Huerta, Ripley estima que el potencial para escalar el negocio de seguros se sustenta en la capacidad de llegar a potenciales clientes. Esto vía una red de 72 tiendas distribuidas entre Chile y Perú, un canal en línea que recibe, en promedio, más de 48 millones de visitas anuales, una app con más de 9,3 millones de descargas y una cartera de cerca de 1,3 millones de tarjetas con saldo.