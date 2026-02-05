Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

Durante una entrevista en Radio Duna, el exministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín, dijo que “los gobiernos se juzgan en lo fundamental por crecimiento, empleo, y sobre todo los ministros de hacienda por las cifras fiscales”, a lo que más adelante añadió que “ el balance de este Gobierno no es bueno”.

“Con el Imacec tenemos una buena idea de lo que pasó, una idea bastante bien aproximada, entonces correcciones pueden haber, pero el dato de hoy es que este Gobierno es un gobierno con el peor crecimiento desde que volvimos a la democracia“ , dijo el exjefe de las finanzas públicas durante la conversación.

Por el contrario, Larraín se ha mostrado bastante entusiasta respecto al próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien en reiteradas ocasiones ha halagado valorando su “voluntad política”, como dijo en Radio Agricultura hace dos semanas, y durante el foro que realizó Clapes UC, donde estuvo como invitado el presidente electo, José Antonio Kast, y sus ministros, cuando expresó tener “la mejor opinión de Jorge Quiroz”.

Respecto a la meta fiscal, declaró que el Gobierno “ha incumplido en 3 años consecutivos la meta que se autoimpuso y eso me parece verdaderamente muy negativo”, dado que en Chile ”tenemos una institucionalidad fiscal que es mirada con mucha atención y yo diría que es bastante extraordinaria en el mundo”, a lo que recordó el Balance Estructural, la ley Sobre Responsabilidad Fiscal, los fondos soberanos, como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reservas de Pensiones (FRP), y el Consejo Fiscal Autónomo.

Pese a que la deuda pública se mantuvo durante 2025 en 41,7% del PIB, Larraín añadió: “No podemos olvidar que los fondos soberanos se han utilizado muchísimo, entonces nos queda poco más de un punto del PIB en el fondo soberano”, lo que según el director de Clapes UC provocaría que “con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”.

Ante ello, acusó al Gobierno de usar los recursos líquidos en “vez de endeudarse”, lo que redujo a “su más mínima expresión el Fondo de Estabilización Económico Social”. Según el académico, mientras que para el año 2009 el FEES tenía US$20 mil millones, hoy “tenemos US$3.800 millones”.

Lo que recibe Quiroz

“Esta es una situación fiscal claramente debilitada. Hemos tenido un debilitamiento de nuestra institucionalidad fiscal, de nuestras finanzas públicas durante estos 4 años y además esto ha ocurrido sin que medie una crisis externa”, respondió en relación a las condiciones en las que recibiría el gobierno la próxima administración.

Por otra parte, destacó que durante 2022, el primer año post pandemia, el Ejecutivo haya cumplido con el ajuste fiscal anunciado y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. De igual forma, insistió en que la situación que hereda el gobierno es compleja: “Se han sobreestimado ingresos por tres años consecutivos. Estamos llegando en torno al 3% que son del orden de US$10 mil millones”.

El escenario es favorable; el cobre está en un rally, el precio del petróleo está contenido y el tipo de cambio del dólar lleva meses favoreciendo al peso chileno, pese a eso, Larraín cree que existen riesgos geopolíticos y un “burbuja tecnológica” además de la “moderada corrección de los precios de las acciones”. Todo eso “tiene efectos en los mercados”, advirtió.