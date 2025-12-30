Expansión a nuevos mercados e impacto de aranceles de Trump: la proyección de la temporada de arándanos chilenos

El Comité de Arándanos de Frutas de Chile proyecta una positiva temporada en medio de un cambio de proceso de consolidación del intercambio de variedades, mayor competencia —luego de ser un mercado donde Chile no tenía a otras naciones exportadoras como rival significativo— y los aranceles del 10% de Estados Unidos, el principal mercado del fruto producido en Chile.

Las proyecciones apuntan a que la exportación de arándanos frescos crezca en un 9% tras las cerca de 90 mil toneladas de la temporada pasada, un periodo que va desde octubre a marzo, con noviembre a mediados de febrero como el punto de mayor protagonismo. Un mercado que para esta temporada estima un promedio de US$5 el kilo.

Sobre la cifra, Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de Frutas de Chile, apunta que “no es muy significativo el volumen total”, pero que es un hito en medio del proceso de cambio de variedad del arándano producido en territorio nacional.

Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de Frutas de Chile. Fuente: Comité de Arándanos de Frutas de Chile

“Hemos tenido que renovar nuestras plantaciones con variedades más actuales, que viajan mejor, que tienen mejores calidades, productividades, etc. Y eso es lo que ha impulsado la estabilización de nuestra oferta”, explica, donde apunta que esta nueva variedad es hoy 67% de las plantaciones de arándanos.

Según datos del Banco Central, en 2024 las exportaciones de arándanos movilizaron US$490 millones, tras dos años de baja, pero lejos de los US$580 millones de 2021. A falta del cierre de 2025, las exportaciones del futuro alcanzan los US$389 millones.

La instancia que representa el 62% de las exportaciones de arándanos frescos de Chile también espera cosechar buenos resultados en el contexto de las campañas que hicieron en diferentes países, con apoyo de ProChile. “Pequeños, poderosos y deliciosos. Arándanos, ¡Todo el rato!”, fue el lema de la campaña. Esto luego de cerca de tres años que dejaron de hacer este tipo de promociones.

“Entendimos que en esta temporada estamos en condiciones de levantar la bandera de los arándanos chilenos e iniciar nuevamente estas promociones", dice Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de Frutas de Chile.

Armstrong resalta que el mercado internacional de arándanos ha ido creciendo con el paso del tiempo, donde Estados Unidos y China son parte de los principales productores, pero para consumo interno. En este mercado también está el avance de Perú, que entre mayo y septiembre de 2025 las exportaciones peruanas de arándanos superaron las 135 mil toneladas, según informó el gobierno del país vecino en su momento.

Así, plantea que hoy el mercado de exportación desde Chile está enfocado en el reposicionamiento en el comercio internacional, que su producción se concentra en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. Esto en el contexto de que Chile es el cuarto exportador

Sobre el destino del arándano chileno, Armstrong explica que la temporada pasada, un 43% fue a Estados Unidos, otro 43% a Europa, un 11% a Asia y el resto a América Latina. “Históricamente nuestro principal mercado ha sido Estados Unidos, pero en un esfuerzo de ampliación de mercado, Asia y Europa han ido tomando mayor relevancia”, comenta.

Fuente: Comité de Arándanos de Frutas de Chile

De cara a esta temporada, Armstrong destaca el crecimiento que ha tenido Asia y Europa frente a Estados Unidos, ya que este año los arándanos recibieron un 10% de arancel por motivo de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El impacto de las tarifas ya se está dejando sentir. Vamos a ver al final de la temporada cuánto va a significar, pero en lo que se ha aportado a la fecha ya se muestran algunas diferencias”, resalta.

En esta nueva temporada, Armstrong ve avances en países como Taiwán y la oportunidad de crecer en naciones “como Italia, Francia, los países escandinavos, etc, están a una base muy baja de consumo y deben crecer a futuro”. Inglaterra destaca dentro de Europa por la penetración y consumo del arándano chileno.

Otra línea de negocios es ofrecer arándanos en Chile para el comercio local durante todo el año para potenciar el consumo interno y acercarlo más a los vecinos de Argentina y Brasil.