Expertos ven que anuncio en pensiones va en la dirección correcta aunque alertan por sostenibilidad fiscal

Fue sorpresivo el anuncio que hizo el gobierno este miércoles para crear una Pensión Garantizada Universal (PGU) que sustituya al Pilar Solidario.

En el área de los expertos se valora el anuncio, pero hay reparos. Al académico de la FEN de la U. de Chile, Guillermo Larraín, le parece que “va en la dirección correcta, en el sentido que reconoce que las pensiones son muy bajas y que es necesario reducir la incertidumbre que existe en el sistema para todos los pensionados. Reconoce eso que es importante y que está en las candidaturas de todos. Pero, por otro lado, deja abierto el tema del financiamiento, y es tan cara la reforma que no me parece que esté perfectamente expresado en los flujos y, por lo tanto, habría que claramente establecer de dónde va a venir el financiamiento adicional de esta reforma”.

Por su parte, la economista Paula Benavides cree que “una PBU va en la dirección correcta de tener un piso de protección social garantizado para los adultos mayores. Sin embargo, no es posible soslayar la instrumentalización política que tenemos en el debate de pensiones, que genera un contexto difícil para construir avances más integrales a nivel de sistema”.

Respecto del proyecto, Benavides ve que “hay varios elementos que deberían revisarse una vez ingresado, como el hecho de que cuente con un financiamiento progresivo y que el monto proteja efectivamente de la pobreza, ya que dicho umbral en octubre se ubicó en $184 mil. También hay que corregir la situación de los nuevos beneficiarios de APS en retiro programado desde 2019, a quienes se les ha utilizado el saldo de la cuenta individual para pagar los APS”.

En esa línea, la economista cree que “para evitar una inequidad respecto de los demás pensionados que gozarán íntegramente de sus pensiones contributivas, además de la pensión básica, se deben reponer esos fondos. Por último, se debería revisar el alcance del beneficio, ya que el Pilar Solidario no beneficia a los pensionados de Capredena ni Dipreca, materia en la que no se debería innovar mientras no se reformen esos sistemas, y evitar así que se profundicen las desigualdades actuales”.

El coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo, dice que “esta audaz propuesta es una buena noticia para la clase media al llegar a una gran parte de la población, superando también el monto por sobre la línea de la pobreza para casi todos y fortaleciendo el ahorro individual al sumar por completo a la PGU, en cuanto elimina el descuento del APS actual. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal es la gran interrogante de esta medida. No solo por los mecanismos a utilizar para financiar la medida en un presupuesto fiscal contractivo, sino que cómo hacer frente al desafío que enfrentamos al envejecimiento de la población”.

El gerente general de Ciedess, Rodrigo Gutiérrez, cree que la propuesta del gobierno “va en la dirección correcta, y va en la misma línea que han señalado ambas candidaturas presidenciales”. Sin embargo, Gutiérrez advierte que “la interrogante ahora es saber si en el Parlamento existirá la voluntad política para aprobar esta iniciativa en lo que queda de este gobierno”.

Desde la industria, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, señaló que el anuncio del gobierno “apunta directamente a mejorar las pensiones de los trabajadores, asegurando una base de ingreso único sobre la cual cada trabajador podrá construir su ahorro personal. Junto con ello, la futura pensión garantizada es también una medida concreta para compensar el desahorro provocado por los retiros del 10% y a los cuales tuvieron que acudir afiliados y pensionados para sortear, con su propio dinero, los efectos de la crisis sanitaria”.