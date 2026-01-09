Eyzaguirre pide al presidente electo Kast mesura de expectativas: “Se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”

El exministro durante la época de la Concertación y la Nueva Mayoría, Nicolás Eyzaguirre, planteó sus reparos al discurso de esta semana del presidente electo José Antonio Kast y el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En detalle, Eyzaguirre apuntó al discurso de José Antonio Kast sobre el mal momento que está Chile y la necesidad de un gobierno de emergencia, mensaje de Kast durante la campaña presidencial.

“No soy quién para estar dando recomendaciones al presidente electo, pero yo creo que es bueno que se den cuenta de que la campaña terminó”, dijo en su análisis sobre la presentación del presidente electo y Quirzo en el evento de Icare de esta semana.

De esta forma, Eyzaguirre estimó que no deben “estar sobreprometiendo él (Kast) y Jorge Quiroz frente a la barrabrava (el evento ante empresarios en Icare); es mal consejero. Ya de aquí al invierno próximo, la gente va a estar mirando hacia el gobierno para saber si las cosas están cambiando o no”.

Dichos que se dan en el contexto de que Kast y Quiroz presentaron esta semana críticas al contexto que vive Chile y la capacidad de impulsar la economía nacional mucho más allá de las cifras actuales.

“Si tú sigues insistiendo en que el país está en crisis, puesto que es evidente que no, la gente va a exigir cambios inmediatos, muy rápidos y perceptibles. Como eso no va a ocurrir, entonces, se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”, agregó.

De esta forma, el exministro apuntó a la necesidad de acuerdos para impulsar a Chile durante la gestión de Kast. “Lo que importa es el largo plazo, y si pensamos en cuánto van a crecer los cuatro años, lo clave es lograr consensos transversales en distintos aspectos”.

“No le pongamos adrenalina a la economía porque eso no hace bien”, añadió.

Mientras que, sobre este año, Eyzaguirre proyectó un buen desempeño por las condiciones que ahora existen. “El cobre está muy alto, la expectativa empresarial está buena, posiblemente vamos a tener un año económico 2026 más desahogado, (pero) no cifras de dos dígitos”, añadió en alusión a que Quiroz dijo que su meta es lograr o acercarse a un Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de dos dígitos.