Factor participación en copas internacionales: el dispar desempeño financiero de Azul Azul, Blanco y Negro y Cruzados

Coquimbo Unido se coronó campeón del torneo nacional 2025 y los tres clubes más grandes del fútbol chileno disputan la clasificación a torneos internacionales, pero también se juegan un partido aparte en las finanzas.

Las tres sociedades anónimas que controlan a los clubes de fútbol Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo-Colo reportaron sus resultados a septiembre de este año.

Azul Azul destacó sus resultados por “traspaso al corriente de las dos últimas cuotas por la venta de los derechos federativos y económicos de Darío Osorio y el aumento de las cuentas por cobrar por conceptos publicitarios y por participación en Copa Sudamericana“.

El club ligado a la casa de estudio reportó ganancias por $1.549 millones a septiembre de este año, un aumento del 19,31% respecto a las utilidades informadas en el mismo lapso de 2024.

Charles Aránguiz. Jonnathan Oyarzún/Photosport

Sin embargo, al tercer trimestre, Azul Azul informó ganancias por $657 millones, una baja de 6,5% en relación con las utilidades registradas al trimestre del 2024.

En relación con los ingresos, la concesionaria destaca por los $28.779 millones, que significan un aumento de 63% en comparación con su desempeño a septiembre del 2024. En detalle, destacan la variación de un “1.269%” de ingresos por transferencia de pases de jugadores, de $38 millones a $482 millones.

En el monto de los ingresos, resaltan los $5.503 millones que reporta por participación en torneos internacionales, ingresos que no obtuvo el 2024; la venta de entradas por $10.914 millones (+39%), y los ingresos por publicidad de $6.202 millones (39%).

No obstante, los costos de venta a septiembre llegaron a los $21.839 millones, un aumento de 75% respecto al mismo tiempo de 2024. En dicho ítem destaca el alza de un 97% de los costos directos del ítem entradas de fútbol, cifra que llegó a los $4.339 millones.

Los cruzados

Cruzados reportó que los ingresos por actividades ordinarias a septiembre 2025 ascendieron a $ 16.551 millones, lo que representa un incremento del 6,3% en comparación con el mismo periodo del mismo ejercicio del año anterior.

Fernando Zampedri festeja su tanto ante La Serena. Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Entre los principales ingresos del club están los por motivo de publicidad y auspicios por $ 6.612 millones, venta de entradas y abonos por $ 3.996 millones y derecho TV nacional por $ 3.376 millones.

En tanto, los costos de ventas del periodo llegaron a los $12.185 millones, lo que representa una disminución del 5,2% en comparación con el mismo ejercicio del año anterior. “Los principales gastos corresponden a remuneraciones por $7.641 millones”, agregó.

Ante este contexto, el club que controla a la UC reportó pérdidas por $890 millones, lo que significa una moderación respecto a los -$1.247 millones reportados en el mismo periodo del 2024.

Sin embargo, al tercer trimestre, reportó pérdidas por $537 millones, una caída en comparación con el mismo periodo del 2024, donde informó ganancias por $853 millones.

Blanco y Negro

Por su lado, el controlador de Colo-Colo reportó utilidades por $2.424 millones a septiembre, un aumento de cerca de un 53,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el tercer trimestre, Blanco y Negro registró pérdidas por $712 millones, un giro en relación a los $66 millones de ganancias que informó en la tercera parte del 2024.

FOTO: Photosport.

En relación a los ingresos, Blanco y Negro S.A. y sus relacionadas, alcanzaron ventas por $33.039 millones al 30 de septiembre de 2025, es decir un -9.3% por debajo de las ventas del año anterior.

“Esto se debe principalmente a la eliminación temprana de torneos internacionales en comparación con el año anterior, lo que provoca una disminución de ingresos y recaudación”.

En detalle, los ingresos por recaudación llegaron a los $8.069 millones, lo que presenta una disminución de 10.2% respecto del año anterior, “principalmente por la eliminación temprana en fase de grupos del torneo Copa Libertadores del primer equipo”.

Los ingresos por publicidad llegaron a $10.913 millones, presentan un aumento en relación al año anterior de un 30.4% debido al cierre y renovaciones de nuevos contratos comerciales como Adidas, Jugabet y por el aumento de royalties.

En tanto, los ingresos por derechos de televisión llegaron a $7.586 millones, lo que presenta una baja en relación con el año anterior, “esto debido a que en el año 2024 la participación en la Copa Libertadores de América comenzó a disputarse en las fases previas”.

Respecto a los ingresos por ventas de futbolistas, la cifra llegó a $5.179 millones, donde destacó la venta de Maximiliano Falcon al Inter Miami de la MLS por US$ 2,5 millones y la venta de Pablo Solari al Spartak Moscú con una participación en ella por EUR 2,7 millones.

En lo que respecta a los costos de venta, estos llegaron a los $23.800 millones, lo que tiene una disminución de un 8,3 % respecto al mismo periodo del año anterior.