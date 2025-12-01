VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Factor participación en copas internacionales: el dispar desempeño financiero de Azul Azul, Blanco y Negro y Cruzados

    Los ingresos de Azul Azul se impulsaron en medio de los $5.503 millones que reporta por participación en torneos internacionales; los de Cruzados se mantuvieron estables y los de Blanco y Negro bajaron.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido se coronó campeón del torneo nacional 2025 y los tres clubes más grandes del fútbol chileno disputan la clasificación a torneos internacionales, pero también se juegan un partido aparte en las finanzas.

    Las tres sociedades anónimas que controlan a los clubes de fútbol Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo-Colo reportaron sus resultados a septiembre de este año.

    Azul Azul destacó sus resultados por “traspaso al corriente de las dos últimas cuotas por la venta de los derechos federativos y económicos de Darío Osorio y el aumento de las cuentas por cobrar por conceptos publicitarios y por participación en Copa Sudamericana“.

    El club ligado a la casa de estudio reportó ganancias por $1.549 millones a septiembre de este año, un aumento del 19,31% respecto a las utilidades informadas en el mismo lapso de 2024.

    Charles Aránguiz. Jonnathan Oyarzún/Photosport

    Sin embargo, al tercer trimestre, Azul Azul informó ganancias por $657 millones, una baja de 6,5% en relación con las utilidades registradas al trimestre del 2024.

    En relación con los ingresos, la concesionaria destaca por los $28.779 millones, que significan un aumento de 63% en comparación con su desempeño a septiembre del 2024. En detalle, destacan la variación de un “1.269%” de ingresos por transferencia de pases de jugadores, de $38 millones a $482 millones.

    En el monto de los ingresos, resaltan los $5.503 millones que reporta por participación en torneos internacionales, ingresos que no obtuvo el 2024; la venta de entradas por $10.914 millones (+39%), y los ingresos por publicidad de $6.202 millones (39%).

    No obstante, los costos de venta a septiembre llegaron a los $21.839 millones, un aumento de 75% respecto al mismo tiempo de 2024. En dicho ítem destaca el alza de un 97% de los costos directos del ítem entradas de fútbol, cifra que llegó a los $4.339 millones.

    Los cruzados

    Cruzados reportó que los ingresos por actividades ordinarias a septiembre 2025 ascendieron a $ 16.551 millones, lo que representa un incremento del 6,3% en comparación con el mismo periodo del mismo ejercicio del año anterior.

    Fernando Zampedri festeja su tanto ante La Serena. Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Entre los principales ingresos del club están los por motivo de publicidad y auspicios por $ 6.612 millones, venta de entradas y abonos por $ 3.996 millones y derecho TV nacional por $ 3.376 millones.

    En tanto, los costos de ventas del periodo llegaron a los $12.185 millones, lo que representa una disminución del 5,2% en comparación con el mismo ejercicio del año anterior. “Los principales gastos corresponden a remuneraciones por $7.641 millones”, agregó.

    Ante este contexto, el club que controla a la UC reportó pérdidas por $890 millones, lo que significa una moderación respecto a los -$1.247 millones reportados en el mismo periodo del 2024.

    Sin embargo, al tercer trimestre, reportó pérdidas por $537 millones, una caída en comparación con el mismo periodo del 2024, donde informó ganancias por $853 millones.

    Blanco y Negro

    Por su lado, el controlador de Colo-Colo reportó utilidades por $2.424 millones a septiembre, un aumento de cerca de un 53,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el tercer trimestre, Blanco y Negro registró pérdidas por $712 millones, un giro en relación a los $66 millones de ganancias que informó en la tercera parte del 2024.

    FOTO: Photosport.

    En relación a los ingresos, Blanco y Negro S.A. y sus relacionadas, alcanzaron ventas por $33.039 millones al 30 de septiembre de 2025, es decir un -9.3% por debajo de las ventas del año anterior.

    “Esto se debe principalmente a la eliminación temprana de torneos internacionales en comparación con el año anterior, lo que provoca una disminución de ingresos y recaudación”.

    En detalle, los ingresos por recaudación llegaron a los $8.069 millones, lo que presenta una disminución de 10.2% respecto del año anterior, “principalmente por la eliminación temprana en fase de grupos del torneo Copa Libertadores del primer equipo”.

    Los ingresos por publicidad llegaron a $10.913 millones, presentan un aumento en relación al año anterior de un 30.4% debido al cierre y renovaciones de nuevos contratos comerciales como Adidas, Jugabet y por el aumento de royalties.

    En tanto, los ingresos por derechos de televisión llegaron a $7.586 millones, lo que presenta una baja en relación con el año anterior, “esto debido a que en el año 2024 la participación en la Copa Libertadores de América comenzó a disputarse en las fases previas”.

    Respecto a los ingresos por ventas de futbolistas, la cifra llegó a $5.179 millones, donde destacó la venta de Maximiliano Falcon al Inter Miami de la MLS por US$ 2,5 millones y la venta de Pablo Solari al Spartak Moscú con una participación en ella por EUR 2,7 millones.

    En lo que respecta a los costos de venta, estos llegaron a los $23.800 millones, lo que tiene una disminución de un 8,3 % respecto al mismo periodo del año anterior.

    Más sobre:Resultados de EmpresasColo ColoBlanco y NegroAzul AzulU de ChileLa UCruzadosUC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    4.
    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    5.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos
    Chile

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días
    Negocios

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Factor participación en copas internacionales: el dispar desempeño financiero de Azul Azul, Blanco y Negro y Cruzados

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile
    El Deportivo

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile

    La UC apelará en el tribunal: la justificación del árbitro Cristián Galaz a la polémica amarilla a Fernando Zampedri

    “Hay que recuperar el tiempo perdido”: el dardo de Universidad de Concepción para anunciar la salida de Cristián Muñoz

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles
    Cultura y entretención

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    The Beats: el aclamado grupo homenaje a The Beatles vuelve a Chile con su show más íntimo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares
    Mundo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    “Podría ser un crimen de guerra”: El inédito escrutinio de legisladores republicanos a ofensiva de Trump en el Caribe

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón