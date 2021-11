Falabella revierte las pérdidas del año de la pandemia y gana US$ 561 millones a septiembre

En medio del fuerte crecimiento del consumo y del retail en particular, Falabella reportó esta tarde que sus ganancias llegaron a los US$ 561,3 millones a septiembre, lo que se compara positivamente con las pérdidas por US$ 132,44 millones registradas en el mismo periodo de 2020, el cual estuvo marcado por la crisis económica y las cuarentenas que obligaron a cerrar las tiendas físicas.

Según los estados financieros de la empresa entregados este martes a la Comisión para el Mercado Financiero, esto se explica por mayores utilidades en los formatos de retail en Chile, Perú y Colombia, el negocio bancario en Chile y Perú, además del negocio inmobiliario.

Por otro lado, la compañía ligada a las familias Solari y Del Río obtuvo beneficios por US$ 226,1 en el tercer trimestre del año, frente a los US$ 5,4 millones del mismo lapso del año pasado.

en desarrollo...