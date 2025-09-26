Familia Fürst compra otro paquete de acciones de Falabella y supera el 3%

La carrera por los títulos de Falabella sigue generando fuertes movimientos en su estructura accionaria.

Este viernes se informó a las bolsas del país que Inversiones Avenida Borgoño, de la familia Fürst, adquirió el jueves dos paquetes de acciones de Falabella.

El mayor implicó la adquisición de 8.395.502 acciones a un precio promedio de $5.984,7 por papel. Esta operación signifió el desembolso de $50.244 millones.

La segunda transacción, también realizada el jueves, implicó la compra de acciones aquivalentes a un 0,18% de la propiedad, tras lo cual los Fürst alcanzaron el 3,01%.

Las operaciones concretadas el jueves totalizaron $77.191 millones, jornada donde Falabella lideró los montos transados en la rueda con $88.153 millones.

En las observaciones, se detalló que la adquisición “no tiene como propósito la toma del control de Falabella. Paul Furst es accionista de Inv Avenida Borgoño y director de Plaza, razón por la cual estamos informando”.

Esta compra se enmarca en un proceso donde dos históricos accionistas de Mall Plaza decidieron correr aguas arriba para hacerse de una posición en Falabella, compañía que controla la cadena de centros comerciales.

Para junio, la familia Müller ya contaba con un 5,5% de Falabella, a lo que se suma la actual participación de los Fürst.

En paralelo, los Fürst se han desprendido de participaciones neMall Plaza. A principios de julio, Inversiones Avenida Borgoño se desprendió del 1,72% de la cadena de centros comerciales. Tras la transacción, los Fürst se quedaron con el 12,3% de la propiedad de la cadena de centros comerciales.

Cabe recordar que el pasado 1 de julio se extinguió el pacto de accionistas firmado el 2003, el cual obligaba a los firmantes a tener un mínimo de 8,5% de la propiedad del retailer.