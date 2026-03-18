FED mantiene las tasas de interés en Estados Unidos y mercados globales reaccionan con fuertes caídas

Durante la jornada de este miércoles la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés, tal como lo anticipaba el mercado, dejando los tipos en un rango de 3,5% a 3,75%.

De los doce integrantes del comité, diez de ellos, incluyendo al presidente Jerome Powell, votaron a favor de la mantención de las tasas. Solo dos miembros votaron en contra, uno de ellos, Stephen Miran (nombrado por el presidente Donald Trump), prefirió reducir la tasa en 0,25 puntos porcentuales en esta reunión.

Esta decisión se enmarca en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que a su vez ha generado un alza en el precio del petróleo. Durante esta jornada los valores volvieron a empinarse en los mercados luego de que Israel y EEUU bombardearan uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo en el Golfo Pérsico.

Así, la decisión de mantener las tasas responde a la necesidad de contener la inflación, que se ha visto propiciada por el aumento en el precio del crudo.

Al cierre de esta edición, el Brent mostraba un alza de 3,83%, alcanzando los US$107,38 por barril. Por su parte, el petróleo WTI mostró un aumento de 1,14% llegando a los US$ 97,35.

En el comunicado, la FED justificó su decisión señalando que la creación de empleo “se ha mantenido baja” y que la tasa de desempleo “ha cambiado poco en los últimos meses”.

El desempleo en Estados Unidos se ubica en 4,4%, por debajo de su peak de 4,6% en diciembre pasado, aún se mantiene por encima del 4% en febrero de 2025.

La entidad indicó que los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica “ha estado expandiéndose a un ritmo sólido”, mientras que la inflación “permanece algo elevada”.

En ese contexto, advirtió que “la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada” y que las implicancias de los acontecimientos en Medio Oriente para la economía de Estados Unidos “son inciertas”. Asimismo, afirmó que el banco central estadounidense se mantiene atento “a los riesgos en ambos lados de su mandato dual”.

En esa línea, el organismo dijo que, al evaluar eventuales ajustes, “examinará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos”.

Por otra parte, los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal prevén que la inflación, finalice el año en el 2,7%, misma cifra con la que cerró 2025 y aún muy superior a la meta de 2%.

Igualmente el organismo reiteró sus intenciones de “lograr el máximo empleo y una inflación del 2% en el largo plazo”, además de que se mantendrá “preparada para ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan impedir el logro de sus objetivos”.

Media hora después del anuncio Jerome Powell realizó una conferencia de prensa donde admitió que los efectos en la economía están estrechamente ligados a la fuerte incertidumbre generado por el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“A corto plazo, el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general, pero es demasiado pronto para conocer el alcance y la duración de los posibles efectos en la economía”.

“Lo que realmente quiero destacar es que nadie lo sabe: los efectos económicos podrían ser mayores, podrían ser menores; podrían ser mucho menores o mucho mayores; simplemente no lo sabemos”, declaró.

La reacción de los mercados

Las declaraciones de Powell impulsaron a los operadores bursátiles a apostar masivamente a que la Reserva Federal esperará hasta el próximo año para recortar las tasas.

Las acciones estadounidenses mostraron caídas que iniciaron con el comunicado inicial y se dispararon con la conferencia de prensa. El S&P 500 cerró con un retroceso de 1,36%, mientras que el Dow Jones registró bajó un 1,63%.

Por su parte, los bonos del Tesoro de Estados Unidos también mostraron variaciones. Durante gran parte de la jornada el bonos del Tesoro a 10 años transó en torno a 4,17%, pero al cierre de esta edición su cotización alcanzaba los 4,265%.

El Ipsa cerró antes de la conferencia de Powell, por lo que no mostró reacción a sus declaraciones, anotando con una caída mínima del 0,01%.

Sin embargo, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, explica que “los principales índices bursátiles de EEUU no recibieron de buena forma la decisión y expectativas de inflación, y por lo mismo cayeron. Por lo tanto, mañana debería ser incorporado en el IPSA, teniendo en cuenta que la guerra en el Medio Oriente sigue siendo el protagonista de la evolución de las bolsas”.

Otro indicador que mostró reacción fue el dólar, que cerró en $918,35 un alza del $12,75 respecto del cierre de la jornada previa. La subida se produjo luego de tres jornadas seguidas a la baja.

La subida se produjo en un escenario global de fortalecimiento de la divisa. En dollar index - que mide a la moneda frente a una canasta- se empinó 0,73% hasta los 100 puntos.