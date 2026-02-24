Filial chilena de la gigante española OHL pide su quiebra y suma deudas por más de $ 21.000 millones

OHL Industrial Chile solicitó su liquidación voluntaria por una abultada mochila de deudas. En su escrito ingresado al 4° Juzgado Civil de Santiago, la firma de capitales españoles, especialista en ingeniería y montajes constituida en 2001 como una persona jurídica de servicios de ingeniería y montajes detalló un complejo escenario fiannciero.

“A partir del año 2023, la sociedad comenzó a experimentar un deterioro sostenido de su situación financiera, reflejado en resultados negativos, un incremento relevante de sus pasivos —principalmente con partes relacionadas— y una disminución progresiva de su liquidez", consignó la presentación a la que tuvo acceso Pulso.

La empresa deudora al cierre del ejercicio 2025 y complementado con la información contable más reciente, ésta registra pasivos que ascienden a la suma de $21.086 millones, los cuales no se encuentran en condiciones de ser atendidos oportunamente, debido a la insuficiencia de ingresos y la carencia de bienes líquidos suficientes para hacer frente a dichas obligaciones.

Filial de gigante española OHL pide su quiebra Andres Perez

“Esta situación se ha visto agravada por la existencia de deudas exigibles con partes relacionadas, obligaciones operativas pendientes con proveedores y contingencias judiciales relevantes, configurándose un escenario de falta de liquidez crítico”, acotó la solicitud de quiebra patrocinada por el abogado Benjamín Grebe del estudio Prieto.

Sobre la situación particular en Chile, expuso que la operación local de la firma “atraviesa una situación de insolvencia y estrés financiero que se viene manifestando de manera sostenida, a lo menos, desde el año 2023″.

Dicha situación obedece principalmente a la concurrencia de tres factores: “el incremento progresivo de su endeudamiento con personas relacionadas para hacer frente a la liquidez necesaria del desarrollo de su giro; la existencia de contingencias judiciales relevantes, tanto en sede civil como laboral; y la mantención de saldos impagos con proveedores y otros acreedores operativos”.

Filial de gigante española OHL pide su quiebra Andres Perez

“En su conjunto, estas obligaciones exceden con creces la capacidad de pago de la Empresa Deudora, atendidos los flujos de liquidez actuales y eventuales que pudiesen estar disponibles en el corto plazo”, añadió.

En su escrito, OHL Chile reconoció deudas por más de $21 mil millones; de ese total, cerca de $18 mil millones se deben a acreedores externos y casi $2.900 millones a empresas relacionadas. Además, enfrenta juicios civiles y laborales pendientes, con demandas laborales que suman más de $212 millones.

Según el mismo documento, el mayor acreedor entre los no relacionados era Promet Montajes SpA, cuya acreencia se originó en un laudo arbitral que condenó a OHL Chile al pago de $15.647.412.000, más los intereses respectivos calculados tras la conversión de dólares a pesos al cierre del ejercicio 2025.

El escrito agregó que dicha obligación permanecía impaga, debido a que se encontraba vigente una orden de no innovar en el procedimiento donde se tramitaba un recurso de queja presentado por la empresa, con el objetivo de mitigar los efectos de la sentencia condenatoria.