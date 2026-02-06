SUSCRÍBETE POR $1100
    Fin a una huelga de más de un mes: minera Capstone Copper y trabajadores de Mantoverde logran un acuerdo

    Mantoverde informó que llegó a un acuerdo con el Sindicato N°2, que pone fin a la paralización de los trabajadores y se retoma la operación normal de forma inmediata.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Huelga minera Mantoverde

    La paralización del Sindicato N°2 de la minera Mantoverde de Capstone Copper, que comenzó el 2 de enero de este año, llegó a su fin. La empresa y trabajadores llegaron a un acuerdo, según informó la firma canadiense.

    El acuerdo termina con una paralización de más de un mes. La faena de cobre y oro, que por momentos estuvo detenida como consecuencia de la paralización, volverá a operar de forma habitual inmediatamente, de acuerdo con lo que informó Mantoverde.

    Según Reuters, la paralización había reducido la producción de la mina en cerca de un 55% de los niveles normales.

    “El acuerdo alcanzado resguarda el bienestar y la equidad de todos los trabajadores y está en línea con lo acordado previamente con los otros sindicatos de empleados mediante negociaciones exitosas cerradas en 2025, procesos en los que primó el diálogo constructivo para concretar acuerdos justos y sostenibles para ambas partes“, explicó la empresa en un comunicado.

    Sin embargo, la firma no dio a conocer los detalles de la oferta que fue aprobada por el sindicato, un contrato colectivo de una duración de tres años. El acuerdo involucra a 645 trabajadores, cerca del 50% de la fuerza laboral directa de Mantoverde, según consigna Reuters.

    “Este cierre reafirma la importancia de construir y mantener relaciones basadas en el diálogo y respeto, buscando consensos y, por sobre todo, el resguardo a la integridad de las personas que componen nuestra organización“, comentó respecto a la finalización de un proceso en el marco de la negociación colectiva.

