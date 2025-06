Fin de la amistad y del umbral del billón de dólares: Tesla se desploma en bolsa por conflicto entre Musk y Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió contra su ex aliado, el mega millonario Elon Musk y este también respondió, algo que para el mercado no pasó desapercibido. El cruce entre Trump y Musk arrastraron a Tesla, la principal firma del magnate a la baja.

“Mira, Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo”, dijo Trump en el Despacho Oval, en su primera respuesta directa a las críticas de Musk y consignadas por Reuters. “Dijo cosas maravillosas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.

Por su parte, el CEO de Tesla y dueño de X, lanzó su respuesta por su red social: “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones”, escribió. “¡Qué ingratitud!”.

Ante este contexto, la acción de Tesla perdió un 14,26 % a US$ 284, 70, cerca más de US$ 140.000 millones en valorización bursátil. “Esta caída vuelve a situar a la empresa por debajo del umbral simbólico de un billón de capitalización bursátil”, resaltó AFP en una nota.

El paso de Musk por la Casa Blanca era con el objetivo de recortar billones de dólares del presupuesto federal, pero se fue la semana pasada de sus labores luego de haber recortado solo la mitad del 1% del gasto total, destacó Reuters.

Además, la agencia de noticias resaltó “los desafíos legales” y “trastornos” que generaron las acciones de Musk, como la eliminación de empleos federales y el recorte para ayuda al exterior y “otros programas”.

La gestión de Musk en la Casa Blanca también significó un llamado al boicot de Tesla por parte de los opositores a la administración de Trump, con protestas afuera de sus tiendas, una caída en sus ventas y preocupaciones de los inversionistas por el cuidado de Tesla por parte de Musk.