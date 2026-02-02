SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    En su despedida, el exejecutivo reflexionó sobre la década que estuvo ligado a la compañía, destacando el trabajo de su equipo y sus mayores hitos.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Óscar Hasbún se despide de la gerencia general de CSAV. MARIO TELLEZ

    A través de redes sociales, Óscar Hasbún hizo oficial su despedida de la gerencia general de la Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV), del grupo Luksic, cargo al que ingresó hace cerca de 15 años, donde lideró la reestructuración de la compañía.

    La semana antepasada el ejecutivo fue nombrado presidente y director de Vapores, además de director de la matriz Quiñenco y su sucursal Banco de Chile.

    Lo anterior ocurrió como consecuencia de la reestructuración del gobierno corporativo de Quiñenco. Esto, tras la salida de Francisco Pérez Mackenna -para convertirse en el Canciller del nuevo gobierno de José Antonio Kast- de las sociedades del grupo Luksic, donde se desempeñaba como presidente de CSAV y gerente general de Quiñenco, y ser parte de la mesa de directores de Vapores.

    Más allá del sector naviero, Hasbún arribó al directorio de la francesa Nexans en 2018, según informa en LinkedIn, y en 2019 arribó a la misma instancia en Invexans.

    Además, Hasbún en 2014 pasó a ser parte del consejo supervisor de Hapag-Lloyd, gigante naviera donde el grupo Quiñenco es parte del grupo controlador. Otro salto dentro del grupo Luksic fue en 2023 cuando asumió como director de CCU en 2023.

    Fuera del grupo Luksic, Hasbún asumió en 2022 como consejero de la Fundación Chilena del Pacífico. Un cargo que mantiene hasta hoy.

    En otra línea, por dos años, Hasbún fue el primer vicepresidente de Sofofa durante el primer periodo de Rosario Navarro como líder del gremio de los industriales. Al final de su rol también culminó su periodo como consejero de la Sofofa.

    Óscar Hasbún. FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El mensaje de despedida

    En su publicación, Hasbún reflexionó sobre la década que estuvo ligado a la compañía destacando el trabajo de su equipo y sus mayores hitos.

    “Ha sido un camino largo y difícil pero muy reconfortante y lleno de aprendizajes, para llegar donde estamos hoy”, dice el exejecutivo.

    En esta misma línea, agregó: “Entré a CSAV en mayo de 2011, y ese año sufrimos una pérdida que, a esa fecha, era la más grande registrada en la historia para una empresa del IPSA (-1,25 billones de USD). Me tocó, junto a un gran equipo humano quienes en su mayoría siguen vinculados a nosotros de alguna manera, liderar un camino difícil de transformación, aumentos de capital, cierres de negocios, para finalmente fusionarnos con Hapag-Lloyd AG y construir juntos la quinta naviera más grande del planeta”.

    Hacia adelante, el exejecutivo le deseó éxito a su sucesor, Roberto Larraín, quien asumió hoy la Gerencia General.

    Más sobre:Luksic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición cuestiona candidatura de Bachelet a la ONU: “No tiene muchas cosas que presentar que sean positivas en su hoja de vida”

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa

    Ministra de la Mujer tendrá su primera reunión bilateral con su sucesora este viernes

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Lo más leído

    1.
    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz

    2.
    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    3.
    Disney reporta un aumento en sus ganancias tras cifra récord en parques y cruceros

    Disney reporta un aumento en sus ganancias tras cifra récord en parques y cruceros

    4.
    Quiroz por déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda: “Viene a confirmar que estamos en una emergencia económica”

    Quiroz por déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda: “Viene a confirmar que estamos en una emergencia económica”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía de Los Ríos investiga tercer homicidio ocurrido en cárcel de Valdivia este año
    Chile

    Fiscalía de Los Ríos investiga tercer homicidio ocurrido en cárcel de Valdivia este año

    Oposición cuestiona candidatura de Bachelet a la ONU: “No tiene muchas cosas que presentar que sean positivas en su hoja de vida”

    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”
    Negocios

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes
    Tendencias

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    “Le di vuelta la mano al técnico”: el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River
    El Deportivo

    “Le di vuelta la mano al técnico”: el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    “En Colo Colo dejé la vara alta como capitán”: el dardo de Esteban Pavez tras su salida de Macul rumbo a Alianza Lima

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”
    Cultura y entretención

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”

    Documental Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas se exhibirá al aire libre en Peñalolén

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca
    Mundo

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    Irán afirma que “examina” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para reiniciar conversaciones con EE.UU.

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”