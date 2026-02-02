Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

A través de redes sociales, Óscar Hasbún hizo oficial su despedida de la gerencia general de la Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV), del grupo Luksic, cargo al que ingresó hace cerca de 15 años, donde lideró la reestructuración de la compañía.

La semana antepasada el ejecutivo fue nombrado presidente y director de Vapores, además de director de la matriz Quiñenco y su sucursal Banco de Chile.

Lo anterior ocurrió como consecuencia de la reestructuración del gobierno corporativo de Quiñenco. Esto, tras la salida de Francisco Pérez Mackenna -para convertirse en el Canciller del nuevo gobierno de José Antonio Kast- de las sociedades del grupo Luksic, donde se desempeñaba como presidente de CSAV y gerente general de Quiñenco, y ser parte de la mesa de directores de Vapores.

Más allá del sector naviero, Hasbún arribó al directorio de la francesa Nexans en 2018, según informa en LinkedIn, y en 2019 arribó a la misma instancia en Invexans.

Además, Hasbún en 2014 pasó a ser parte del consejo supervisor de Hapag-Lloyd, gigante naviera donde el grupo Quiñenco es parte del grupo controlador. Otro salto dentro del grupo Luksic fue en 2023 cuando asumió como director de CCU en 2023.

Fuera del grupo Luksic, Hasbún asumió en 2022 como consejero de la Fundación Chilena del Pacífico. Un cargo que mantiene hasta hoy.

En otra línea, por dos años, Hasbún fue el primer vicepresidente de Sofofa durante el primer periodo de Rosario Navarro como líder del gremio de los industriales. Al final de su rol también culminó su periodo como consejero de la Sofofa.

Óscar Hasbún. FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

El mensaje de despedida

En su publicación, Hasbún reflexionó sobre la década que estuvo ligado a la compañía destacando el trabajo de su equipo y sus mayores hitos.

“Ha sido un camino largo y difícil pero muy reconfortante y lleno de aprendizajes, para llegar donde estamos hoy”, dice el exejecutivo.

En esta misma línea, agregó: “Entré a CSAV en mayo de 2011, y ese año sufrimos una pérdida que, a esa fecha, era la más grande registrada en la historia para una empresa del IPSA (-1,25 billones de USD). Me tocó, junto a un gran equipo humano quienes en su mayoría siguen vinculados a nosotros de alguna manera, liderar un camino difícil de transformación, aumentos de capital, cierres de negocios, para finalmente fusionarnos con Hapag-Lloyd AG y construir juntos la quinta naviera más grande del planeta”.

Hacia adelante, el exejecutivo le deseó éxito a su sucesor, Roberto Larraín, quien asumió hoy la Gerencia General.