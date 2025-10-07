SUSCRÍBETE
Firma chilena ingresa a evaluación ambiental proyecto de almacenamiento de energía por US$220 millones en Región de Arica

La iniciativa tendrá una capacidad máxima de almacenamiento de 1.409 MWh, equivalente a cuatro horas de almacenamiento, y una potencia nominal de 350 MW.

Matías Vera
Imagen referencial.

Este martes la firma chilena Inversiones BlackGroup SpA, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un nuevo proyecto que busca construir y operar un sistema de almacenamiento de energía (SAE) eléctrica en base a baterías de ion-litio (del tipo BESS).

La iniciativa, que alcanza una inversión de US$220 millones, tendrá una capacidad máxima de almacenamiento de 1.409 MWh, equivalente a cuatro horas de almacenamiento, y una potencia nominal de 350 MW.

Su objetivo es almacenar excedentes de energía en horas de baja demanda y reinyectarlos en periodos de mayor consumo, “contribuyendo así a la reducción de vertimientos de energías renovables y al mejoramiento de la eficiencia, estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional”, dice la compañía.

El proyecto se emplazará en la comuna de Camarones, Región de Arica y Parinacota, e incluye una subestación elevadora de 220/33 kV y una línea de transmisión eléctrica soterrada de 1x220 kV y 105 metros de longitud. Esta permitirá la interconexión directa con la Subestación Seccionadora Roncacho.

Además, estará conformado por 315 contenedores de baterías, agrupados en 58 Centros de Transformación (CT).

La iniciativa ingresa como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a través de las filiales Mack Energy Group SpA e Inversiones Black Solar SpA.

“Con Black Bess reafirmamos nuestro compromiso con la innovación y la transición energética de Chile. Queremos ser un actor clave en la descarbonización y en la integración eficiente de energías renovables”, aseguró el CEO de Inversiones BlackGroup SpA, Daniel Münzenmayer Abarca.

La firma chilena prevé la entrada en operación del proyecto para 2027, con una vida útil proyectada de 27 años, considerando las fases de construcción, operación y cierre.

