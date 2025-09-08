Flexen se anota nuevo proyecto de almacenamiento en Biobío tras luz verde ambiental

Este lunes la empresa Flexen recibió la aprobación unánime a su proyecto de almacenamiento de energía y línea de transmisión Bess Charruana por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva). El proyecto, ingresado en diciembre de 2024, se ubicará en la comuna de Cabrero, en la Región del Biobío, apuntándose una inversión de US$135 millones.

El objetivo del proyecto, que estima una vida útil de 27 años, es almacenar energía para luego reinyectarla a la red cuando exista una alta demanda energética. Así, la planta contará con baterías de ion-litio que tendrán una potencia total de 200 MW y una capacidad de hasta 888 MW y 4 horas de duración.

Además, la compañía contempla la instalación de 198 contenedores BESS y 50 equipos de transformación a media tensión (MV stations).

En tanto, para que el proyecto se conecte al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se construirá una subestación elevadora 220/33 kV y una línea de transmisión 220 kV.

Para la fase de construcción, la firma estima una mano de obra de 80 personas, y en la etapa de operación un tope de 10 trabajadores. En el cierre proyectan unas 40 personas.

Respecto a la eficacia de la tramitación, el proyecto se aprobó en 271 días, significando un 33% menos que el promedio anual de 409 días, según información entregada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).