SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

El gobierno fijó una trayectoria para terminar con el déficit fiscal estructural en 2029, pero el organismo internacional proyecta que este seguirá siendo de 0,9% del PIB al final de la década.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
FMI afirma que Chile puede acelerar su crecimiento, pero advierte que no alcanzará las tasas de los 90 DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Las cuentas fiscales chilenas están estrechas este año y lo más probable es que sigan así al menos hasta el fin de la década. En eso hay consenso entre los economistas de distintos sectores políticos y coincidencia con las alertas que ha levantado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Por lo mismo, el espacio que se proyecta para que el gasto público crezca durante los próximos años si se quiere lograr llegar al balance fiscal estructural es acotado. Eso es lo que precisamente genera dudas entre los especialistas, y por lo mismo, incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene otra ruta.

El gobierno fijó una trayectoria para terminar con el déficit fiscal estructural en 2029, pero para eso el gasto público debe tener un crecimiento de solo 0,5% promedio entre 2026 y 2029.

Así, la ruta establecida por el Ministerio de Hacienda es de un -2,2% del PIB en 2025, -1,1% del PIB en 2026, -0,8% del PIB en 2027 y -0,5% en 2028, para llegar a -0,9% en 2029, nivel que se mantiene en 2030.

Sin embargo, esa previsión del Ejecutivo no es compartida por el FMI. En su último informe que aborda materias fiscales, publicado este miércoles, plantea una trayectoria menos optimista.

En el documento prevé que el déficit fiscal estructural del país se estacionará en 0,9% del PIB al 2030, por lo que no comparte el juicio de que se alcanzará un balance fiscal hacia el final de la década.

Esa trayectoria del FMI comienza con un -2,1% del PIB en 2025, para bajar a -1,5% del PIB en 2026. Para el 2027, la previsión que entrega el organismo internacional es de -1,2% y en 2028 de -0,8%, para luego en 2029 y 2030 subir y quedarse en -0,9% del PIB.

Por su parte, para la deuda pública el gobierno proyectó que este año cerrará en un 43,2% del PIB, por debajo de la meta del 45% del PIB, mientras que para el 2029 la sitúa en 42,7% del PIB proyectado.

Pero tampoco el FMI coincide con eso. Para este año espera que la deuda llegue a 42,7% del PIB, para luego en 2027 subir a 43,7% del PIB y ubicarse en 44% del PIB en 2030, quedando muy cerca del nivel establecido como prudente para el país, del 45% del PIB.

El informe es realizado por el Departamento de Asuntos Fiscales (FAD) del FMI, lugar donde arribará desde el próximo 27 de octubre el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, como su director. Para asumir en este cargo, Valdés dejará sus funciones en el Departamento del Hemisferio Occidental, el cual dirige desde 2023.

Más sobre:Finanzas públicasDeudaDéficitsFMI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces

Subcomisión aprobó presupuesto del Congreso: se mantienen la dieta y asignaciones a expresidentes de la República

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Monitorear la deuda flotante y cautela ante mayores ingresos estructurales en 2026, las nuevas recomendaciones del CFA

“Deja la investigación en un callejón sin salida”: los descargos de la Fiscalía por negativa para pesquisar cuentas de ProCultura

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”
Chile

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces

Subcomisión aprobó presupuesto del Congreso: se mantienen la dieta y asignaciones a expresidentes de la República

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030
Negocios

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Monitorear la deuda flotante y cautela ante mayores ingresos estructurales en 2026, las nuevas recomendaciones del CFA

El duro cruce entre Sonami y Maisa Rojas por propuesta de sitios prioritarios: “Aquí se trata de castigar el extractivismo”

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro
Tendencias

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro

Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20

En vivo: Argentina y Colombia se enfrentan por un cupo para la final del Mundial Sub 20

El cambio de arquera no funcionó: los penales privan a Colo Colo de jugar la final de la Copa Libertadores Femenina

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo
Mundo

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo

Trump intensifica presión contra Maduro y autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo