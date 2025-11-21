FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolvió archivar la investigación iniciada en junio del año pasado respecto de la adquisición del Grupo Cuenca del Maipo (conformada por Clínica Los Maitenes y sus centros de salud en Talagante y Peñaflor) por parte de Red de Clínicas Regionales (RCR), filial de la Achs en 2023.

En su resolución, la FNE explicó que “se descartó que la operación tienda a producir una afectación de la competencia en los mercados de prestaciones ambulatorias analizadas” y que la entidad resultante “no contaría con los incentivos suficientes para implementar de manera rentable posibles estrategias de bloqueo de insumos”. Además, indicó que la operación “no dio lugar a la infracción al deber de notificación obligatoria”, debido a que las operaciones de Cuenca del Maipo no sobrepasaron el umbral individual fijado.

La decisión final confirma que la adquisición “se realizó conforme a la normativa vigente”, por lo que la FNE resolvió archivar la causa sin aplicar sanciones ni medidas.

Desde la Achs señalaron que la decisión de la Fiscalía Nacional Económica confirma que la adquisición se realizó conforme a la normativa vigente y con los debidos análisis técnicos y regulatorios. Cabe destacar que la operación contó con la autorización previa de la Superintendencia de Seguridad Social y forma parte de la estrategia de crecimiento inorgánico y fortalecimiento de la red de clínicas, con el objetivo de ofrecer prestaciones de salud de calidad y atención de excelencia a precios accesibles, contribuyendo a mejorar la atención de los trabajadores y sus familias a lo largo del país.

El gerente de la División Asuntos Jurídicos y Corporativos de la ACHS, Cristóbal Cuadra, sostuvo que “la resolución y el informe de más de 40 páginas de la FNE confirman lo que siempre hemos señalado: La Asociación Chilena de Seguridad respetó plenamente la normativa vigente en esta operación y su actuar no ofrece reparos de ningún tipo, tanto en el fondo como en la forma”.

“Estamos tranquilos porque esta investigación se cierra tal como lo habíamos pronosticado, esto es, confirmando que nuestro actuar fue plenamente ajustado a derecho”, concluyó.