SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión

    La Fiscalía Nacional Económica, Delivery Hero y Glovo logaron un acuerdo de conciliación en el contexto del juicio por colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el 16 de mayo de 2025 un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acusando de colusión a las plataformas de reparto Delivery Hero (matriz de PedidosYa) y Glovo. La acusación se basa en la ejecución de un acuerdo para la asignación de zonas de mercado que abarcó cuatro países, lo que provocó la sorpresiva salida de Glovo del mercado chileno en abril de 2019.

    En su requerimiento, la FNE solicitó al TDLC que aplique a estas empresas una multa a beneficio fiscal por aproximadamente US$ 74 millones, de los cuales US$ 55 millones corresponden a Delivery Hero y US$ 19 millones a Glovo. Estos montos consideran entre otros factores, la gravedad de la conducta y el efecto disuasivo que debe tener la sanción, así como también la capacidad económica de los agentes económicos involucrados.

    Han transcurrido 241 días desde esa fecha, y el pasado martes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) compareció nuevamente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), no para presentar nuevos argumentos que respalden la acusación, sino para comunicar que las partes involucradas habían llegado a un acuerdo. El documento fue firmado por el fiscal nacional económico, Jorge Gunberg —designado por el gobierno de Gabriel Boric—, así como por los asesores legales de las empresas acusadas: Benjamín Grebe, de Delivery Hero, y Constanza Moreno, de Glovo, ambos socios y asociados del estudio Prieto, respectivamente.

    En la presentación, la FNE, junto a Glovo y Delivery Hero, solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que convoque a las partes a una “audiencia de conciliación, fijando día y hora”, con el fin de que se apruebe la propuesta de bases de acuerdo alcanzada entre las partes involucradas.

    En el escrito, las partes también incluyeron la propuesta de bases de acuerdo, solicitando que se mantuviera su confidencialidad y custodia por parte de la Secretaria Abogada hasta que se lleve a cabo la audiencia solicitada. Dichas bases fueron entregadas en formato electrónico al tribunal para su revisión.

    En su investigación, la FNE constató que las empresas acusadas llevaron a cabo la colusión a través de la firma de cuatro contratos de transferencia de activos, todos ellos firmados el 26 de abril de 2019, lo cual trajo como consecuencia la salida de Glovo de Chile y de Egipto, y de Delivery Hero de Perú y Ecuador. Las empresas intercambiaron correos electrónicos en los cuales sus ejecutivos discutieron ajustes a los términos de tales contratos con el fin de no ser sometidos al escrutinio de las respectivas autoridades encargadas de proteger la libre competencia.

    Este acuerdo anticompetitivo, enmarcado dentro de un proyecto denominado por las compañías como “Project Green”, contempló la inclusión de cláusulas de no competencia, mediante las cuales se prohibió la participación de estas empresas en los mercados que cedieron a sus competidores durante un plazo de tres años, configurando esto, junto con otros elementos, un aspecto central para mantener en el tiempo el reparto de mercados que pactaron.

    Por ahora, hasta que el TDLC se pronuncie sobre la citación de la audiencia de conciliación, los términos del acuerdo entre la FNE, Delivery Hero y Glovo se mantienen bajo confidencialidad.

    Trasfondo

    Conocedores del acuerdo señalaron a este medio que a nivel internacional es tan llamativo que el órgano persecutor logre acuerdos con empresas acusadas de ejecutar actos de colusión. En ese sentido, añadieron que para la FNE habría resultado beneficioso ahorro de recursos públicos en la tramitación del juicio que puede extenderse en más de cinco años si se considera que la última palabra la tiene la Corte Suprema.

    Las mismas fuentes consultadas añadieron que en materia de libre competencia existen dos tipos de acuerdos, unos a través de la vía extrajudicial y otros vía conciliación ante el propio tribunal que conoce el juicio.

    Dos ejemplos

    El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó el 23 de enero de 2013 un acuerdo extrajudicial suscrito entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y cinco titulares de centrales de radiotaxis de la ciudad de Coyhaique.

    El acuerdo extrajudicial pone término a una investigación iniciada a partir de una denuncia, en la cual la FNE constató que las centrales de radiotaxis de esa ciudad de la Región de Aysén decidieron, en una reunión realizada el 28 de febrero de ese mismo año, alzar el precio en los servicios de transporte, lo que fue comunicado a la ciudadanía en un programa radial transmitido el 1° de marzo de 2019 y se materializó 3 días después.

    Diez años después, el 15 de septiembre de 2023, el TDLC aprobó un Acuerdo Extrajudicial suscrito entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile (Chilehuevos), que pone término a una investigación en la cual la FNE detectó intercambio de información comercial sensible entre los actores del rubro.

    De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía, la asociación gremial participó en la recolección de información comercialmente sensible de algunos de sus miembros y realizó gestiones para que ésta estuviera disponible para los productores de huevos y para el mercado en general, principalmente a través de la Revista del Campo del diario El Mercurio hasta el año 2018.

    La FNE declinó responder consultas sobre este artículo.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasColusiónPedidos YaGlovoEgiptoChileFNETDLC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Boric condena “represión brutal” del régimen en Irán y solidariza con manifestantes

    Alcalde de San Antonio detalla las etapas del desalojo de la megatoma

    Lo más leído

    1.
    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    2.
    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    3.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    4.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    5.
    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno
    Chile

    Partido Nacional Libertario pide suspender relaciones con Cuba y extiende el llamado al siguiente gobierno

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP
    Negocios

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Las propuestas de la CPC al próximo gobierno para reducir plazos de permisología

    El CEO de Heineken renuncia tras 6 años en el cargo

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA
    Tendencias

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid
    El Deportivo

    Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid

    José Ignacio Cornejo sostiene el sexto lugar de la clasificación general tras la octava etapa del Dakar

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial
    Mundo

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Sheinbaum dice que mantuvo “una muy buena conversación” con Trump tras última polémica

    Cuba niega contactos con EE.UU. tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil