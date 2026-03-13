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    Fonasa publica reajuste de arancel de prestaciones para las clínicas: cubre la mitad de la inflación del año pasado

    El reajuste que publicó el asegurador público entrará en vigencia desde la próxima semana y representa en promedio un 1,77% para las prestaciones que otorgan las clínicas mediante la Modalidad Libre Elección.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Fonasa publica reajuste de arancel de prestaciones para las clínicas equivalente a la mitad del IPC del año pasado

    Desde hace más de un mes que las clínicas sabían de manera extraoficial que este año el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) haría un reajuste del arancel de las prestaciones que otorgan, equivalente al 1,77%.

    Pero finalmente eso se hizo realidad este jueves 12 de marzo, cuando Fonasa publicó oficialmente el arancel de la Modalidad Libre Elección (MLE) para el año 2026, con un reajuste promedio del 1,77%, que entrará en vigencia desde el próximo lunes 16 de marzo.

    El guarismo que definió Fonasa generó molestia entre las clínicas, dado que argumentan que una vez más se encuentra muy por debajo de la inflación registrada en el periodo anterior. Es más, representa la mitad del índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, si se considera que en 2025 cerró en 3,5%.

    Desde la industria aseguran que los más afectados son los prestadores pequeños y medianos, y también los prestadores ambulatorios. Un actor calcula que la brecha que se ha generado en los últimos diez años entre el arancel de Fonasa y el IPC supera el 20%.

    El nuevo gobierno que acaba de asumir esta semana tiene como una prioridad en el ámbito de salud el poder abordar las listas de espera.

    De hecho, en su programa de gobierno el Presidente José Antonio Kast planteaba decretar una emergencia sanitaria nacional para agilizar este asunto, esto implica ampliar los convenios de Fonasa con los prestadores privados, para facilitar la derivación de pacientes del sistema público al privado.

    Ese también será el principal desafío que deberá enfrentar César Oyarzo como nuevo director de Fonasa, en un momento en que las finanzas fiscales no pasan por su mejor momento y con anterioridad las clínicas ya han reclamado por el retraso en el pago de lo que les adeuda el Estado.

    El gobierno del Presidente Gabriel Boric cerró su mandato en un momento en que el Estado mantiene una deuda con las clínicas por la atención de pacientes que pertenecen a Fonasa cercana a $476 mil millones (unos US$523 millones), según lo estimado por Clínicas de Chile con cifras a enero, lo que representa un 27% más que hace un año.

    De ese total, $390 mil millones (US$429 millones) corresponde a deuda exigible de Fonasa y Servicios de Salud, según las cifras que reporta el gremio que agrupa a los prestadores de salud privados del país.

    Este jueves la ministra de Salud, May Chomali, acudió a Fonasa junto a los subsecretarios de la cartera, donde presentó a Oyarzo como nuevo director de la institución, cuestión que se oficializará cuando se envíe el decreto a Contraloría y el organismo tome razón.

    Este cargo no es nuevo para el ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Master of Arts en economía de la salud en Ilades/Georgetown University, ya que se desempeñó anteriormente como director de Fonasa, durante el gobierno de Eduardo Frei.

    Más sobre:SaludFonasaClínicas

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