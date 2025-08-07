SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

La transacción fue aprobada este jueves por la Fiscalía Nacional Económica. La empresa aún está en proceso de reorganización judicial.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena

Luego de cuatro años, la firma brasilera de private equity IG4 decidió salir de Abastecedora del Comercio (Adelco), firma de distribución controlada por los hermanos Paulmann Mast.

El Fondo II de la firma brasilera ingresó en 2021 a la propiedad de la compañía, al adquirir el 50% mediante una inversión de US$57 millones. El acuerdo contempló un pacto de accionistas, diversas fórmulas para llevar a cabo la estrategia de salida del fondo, la llegada de Sebastián Simonetti como nuevo gerente general y también a una estrategia que aspiraba a duplicar el valor de la distribuidora.

Sin embargo, el desempeño de la firma distribución estuvo lejos de lo esperado. A fines del 2024, Adelco se acogió a un proceso de reorganización concursal tras reportar pasivos por $33.680 millones. En su presentación ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, explicó entonces que su actividad se vio gravemente afectada por la crisis económica y social derivada del Estallido Social de 2019, así como por los efectos de la pandemia de Covid-19, que se extendió hasta 2022. Estas dificultades se sumaron a una desaceleración económica sostenida que Chile venía experimentando en los años previos.

También detalló el estado de su situación financiera. Según un reporte que abarca el período del 1° de enero al 31 de octubre de 2024, la empresa registró ventas por $36.262 millones, con una pérdida de $16.721 millones. Además, informó gastos de administración por $16.641 millones y costos de distribución que ascendieron a $2.247 millones.

Es en medio de este proceso de reorganización que IG4 decidió iniciar las negociaciones para concretar su salida. Fuentes al tanto indican que la continuidad de la firma de los hermanos Paulmann Mast requeriría una nueva inyección de capital, la cual no está dispuesta a hacer el Fondo II de IG4. Ante dicha situació, “decidieron hacer la pérdida”, explica una fuente.

Actualmente, el vehículo tiene activos en torno a US$350 millones, las que consideran -además de Adelco- dos inversiones en Brasil y una en Perú.

“Adelco hoy vende US$100 millones, pero llegó a vender cinco veces eso. Tiene potencial”, dijo en noviembre de 2021 Pablo Kuhlenthal, representante de IG4 en Chile, quien agregó: “Nuestra expectativa es fortalecer primero Chile para luego continuar con Perú y los demás países en que Adelco está presente”.

A la fecha, la asamblea de acreedores no ha votado la propuesta de reorganización presentada por los controladores.

La resolución

Este jueves, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la venta del 50% de Adelco en manos de IG4 a la familia Paulmann.

El 16 de junio, presentaron los antecedentes ante la FNE Inversiones Gibraltar SpA, a través de su filial Compañía de Inversiones Vilca Limitada -de la familia Paulmann Mast-, e IG4 Inversiones Logísticas, donde detallaron el acuerdo.

En su resolución, el organismo antimonopolio señaló que el grupo empresarial del comprador tiene presencia en actividades de aprovisionamiento mayorista de productos alimenticios y de artículos no alimenticios de consumo corriente en el hogar, a través delas actividades de Elaboradora y Envasadora de Alimentos (Elabal), y Tecnopapel. Adelco, por su parte, participa de la distribución mayorista de este tipo de productos, existiendo por tanto una relación vertical entre ellos.

Según la FNE, el aprovisionamiento mayorista de productos alimenticios y artículos no alimenticios de consumo corriente en el hogar está verticalmente relacionado con el mercado de distribución mayorista, ya que las empresas distribuidoras actúan como demandantes, comprando directamente a productores o importando bienes.

Así, la entidad evaluó si la operación podría generar riesgos verticales como bloqueo de insumos o de clientes, pero que “con una participación de mercado inferior al 10% en el segmento de distribución mayorista bajo la forma de distribución a nivel nacional, Adelco no tendría la habilidad para afectar mayoritariamente a los proveedores”. sostuvo.

La compañía tiene casi 50 años de historia y opera filiales en Iquique y Punta Arenas, adonde importa productos de diversos países, como China, Alemania, Perú y Argentina, entre otros.

Más sobre:NegociosAdelcoIG4Paulmann MastDistribuciónFondos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La grave denuncia contra Víctor Providel que presentó la abogada de la denunciante y que complica el caso de Manuel Monsalve

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: “Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”

El programa de las primarias que complica a Jeannette Jara

Salarios reales en Chile siguen creciendo, pero a un ritmo menor

Controlador de Masisa ficha a PwC para buscar un socio estratégico tras años de pérdidas

Mercado Pago ficha a gerente de Falabella Ventures para potenciar su cuenta digital

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

4.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

5.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

Batalla campal obliga a cancelar concierto de Damas Gratis en Bogotá

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Crimen organizado: desbaratan banda que “loteaba” terrenos en toma de Alto Hospicio
Chile

Crimen organizado: desbaratan banda que “loteaba” terrenos en toma de Alto Hospicio

La grave denuncia contra Víctor Providel que presentó la abogada de la denunciante y que complica el caso de Manuel Monsalve

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast
Negocios

Fondo de private equity brasilero sale de Adelco, la firma de distribución de la familia Paulmann Mast

Gremios presentan propuestas para políticas públicas: “Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”

El programa de las primarias que complica a Jeannette Jara

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

Cómo es por dentro el restaurante de Tesla de Elon Musk en Los Ángeles

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”
El Deportivo

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”

Una jornada para el olvido: Gonzalo Tapia falla un penal en la eliminación de Sao Paulo de la Copa de Brasil

La lista de candidatos que sueñan con obtener el Balón de Oro 2025

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC
Cultura y entretención

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Lars Ulrich de Metallica revela su último encuentro con Ozzy Osbourne antes de su muerte

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, leyenda de la salsa y la música latina

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe
Mundo

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

Médicos Sin Fronteras denuncia que puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza son “trampas mortales”

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos