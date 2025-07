Fondos de inversión alertan por cambios tributarios en reforma anunciada por Marcel: “Afectará a sectores que crean empleo y dinamismo económico”

Con preocupación toman en la industria de los fondos de inversión el anuncio realizado por Hacienda la semana pasada, que apunta a una reforma tributaria pro pyme cuyos costos involucrará la reducción de beneficios tributarios para los fondos.

El jueves, el titular de la cartera, Mario Marcel, comunicó que este lunes ingresará a la Cámara de Diputados una propuesta legislativa que busca realizar una reconfiguración del régimen de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), introduciendo la nueva “Ruta del emprendimiento”, que incentiva la formalización y reestructura el régimen transparente a fin de que la mayoría de las mipymes queden liberadas del Impuesto de Primera Categoría.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que este cambio permitirá “facilitar la adopción del régimen transparente de Impuesto a la Renta que actualmente existe, pero que solamente utiliza una fracción menor de las pymes, para que se transforme en la realidad en el régimen de preferencia para este segmento de empresas”.

El proyecto tendrá un costo de US$1.000 millones, el cual se compensará con una serie de modificaciones. Por una parte, un cambio en los dos tramos superiores del Impuesto Global Complementario, que significa incrementos a personas con ingresos mensuales superiores a los $8.200.000, pero se mantendrá el tope de la escala en 40%.

A medio día de este lunes, Marcel detalló, además, que también se compensará con “la eliminación de un mecanismo que permitía diferir indefinidamente impuetos por las utilidades de los inversionistas ne fondos de inversión públicos y la eliminación de un beneficio tributario en los fondos privados”

Consultado al respecto, Luis Alberto Letelier, presidente de la Asociación Chilena de Fondos de inversión (Acafi), sostuvo que “queremos expresar nuestra preocupación frente a la propuesta del Gobierno de modificar el régimen tributario de los fondos de inversión privados. Esta medida no va en línea con uno de los principales desafíos del país: reactivar la inversión y promover el crecimiento económico”.

Actualmente, el artículo 81 de la Ley Único de Fondos, señala que los vehículos públicos y fondos mutuos “no serán considerados contribuyentes del impuesto de primera categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta”. En tanto, los contribuyentes con domicilio en Chile estarán afectos al impuesto de primera categoría o global complementario. Estas reglas también aplican para los fondos de inversión públicos.

Los FIP son vehículos de inversión que es constituyen con aportes de personas o entidades, administrados por sociedades anónimas cerradas, y no hacen oferta pública de sus valores, a diferencia de un fondo de inversión público. Además, no están fiscalizados por la CMF. Respecto del número de aportantes, no pueden superar los cuarenta y nueve, a menos que algunos sean relacionados. En caso de superar dicha cifra, estos quedarán sujetos a las normas aplicables a los fondos de inversión públicos.

Fuentes ligadas a gestoras que administran vehículos privados, explican que “el tratamiento tributario ayuda al retorno de los fondos”, y que de “no haberlo, se tendría que pagar menores precios por los activos a adquirir para obtener el mismo retorno. Se les dificultará la competencia con los fondos públicos”.

Según Letelier, “los fondos de inversión privados han sido un vehículo eficaz para canalizar ahorro hacia emprendimientos y proyectos de inversión en Chile, incluyendo vivienda, infraestructura, energía renovable, logística y financiamiento a empresas y personas. Asimismo, son los vehículos adecuados para administradores de fondos de inversión más pequeños, que están empezando en este negocio o que simplemente no pueden tener el tamaño para poder constituirse como administradores de fondos de inversión públicos con toda la carga regulatoria que ello implica".

“Anunciar un posible cambio a las condiciones tributarias bajo las cuales operan estos fondos privados afectará directamente la inversión disponible para sectores que generan empleo y dinamismo a nuestra economía”, sostiene.