    Pulso

    Fondos institucionales extranjeros suman más de US$1.758 millones en acciones chilenas y lideran SQM, Latam y BCI

    La lista de entidades es liderada por el fondo noruego Norges Bank, cuya inversión es de US$1.138 millones a nivel local, seguido del Fondo de Inversión de Pensiones de Japón.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Bolsa de Santiago. JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    La Bolsa de Santiago se ha consolidado como un destino de inversión para los principales fondos soberanos extranjeros. Actualmente la participación de estos vehículos en el mercado accionario local suma más de US$1.758 millones, toda vez que dicho monto corresponde a la inversión declarada, sin embargo hay fondos que no declaran.

    Dentro de las sociedades chilenas favoritas de estos inversores lideran SQM, Latam Airlines y BCI, de acuerdo a los registros públicos de tales fondos.

    Los titulares de estas inversiones, que gestionan el patrimonio de millones de contribuyentes extranjeros, mantienen posiciones en 37 sociedades en el país, mayoritariamente del Ipsa. A pesar de esta diversificación, tan solo seis empresas acumulan el 60% del monto de inversión.

    Banco de Chile está a la cabeza, con $157,6 mil millones, correspondiente al 10,2% del total, seguido por SQM, Latam Airlines y BCI con 9,9%, 9,5% y 9,2%, respectivamente. En las posiciones cinco y seis están Falabella con 8,6% del acumulado y Banco Santander con 7,9%.

    Quiénes son

    Encabezando la lista de valor se ubica Norges Bank, entidad que administra el fondo soberano de Noruega. Los registros del banco indican que este fondo de inversión ha acumulado un patrimonio total de US$1.138 millones ($986 mil millones) en 34 empresas locales. Esta cifra representa el volumen más alto de capital extranjero de origen soberano en la plaza.

    Más allá del monto, la estrategia de inversión del fondo noruego destaca por su amplitud. A diferencia de los demás fondos, que concentran sus posiciones en acciones del índice Ipsa, Norges Bank extiende su alcance a sociedades de menor capitalización, manteniendo participaciones en Almendral (telecomunicaciones) AntarChile (inversión), Paz (inmobiliaria), Saam (puertos y logística), Forus (retail) y las cascadas Norte Grande y Oro Blanco.

    En términos de participación individual el banco noruego también registra la mayor participación por sociedad, siendo el único fondo con más de 1% de tenencia. También anota un promedio de 1% de participación en todas sus acciones locales y alcanza un máximo de 4% en la inmobiliaria Paz.

    El segundo lugar por volumen de activos en el país lo ocupa el Fondo de Inversión de Pensiones de Japón, cuya cartera local está valorada en $270 mil millones. El fondo asiático mantiene una participación en 13 empresas chilenas, concentrándose en los sectores de energía, financieros y retail.

    Los fondos de pensiones de Suecia AP-fonden se posicionan como la tercer entidad institucional extranjero con mayor inversión en la plaza local por valor de activos totales, con un monto acumulado de $180 mil millones, distribuidos en 12 sociedades.

    En cuarto lugar se lo lleva el Future Fund de Australia que registra una participación en acciones locales de US$62,3 millones. Encabezando sus inversiones está Falabella con US$1.501 millones, seguido por Cencosud con US$1.007 millones y Enel Chile por US$807 millones.

    Desde Norteamérica, las posiciones se reparten en los fondos soberanos estatales estadounidenses y los de pensiones canadienses Fondo de Inversión del Plan de Pensiones Canadiense (CPP) y La Caisse de Quebec.

    En Estados Unidos, el New York State Common Retirement Fund registra la mayor inversión declarada con US$11 millones en SQM. Por el lado canadiense, la CPP mantiene la menor inversión declarada en Chile con US$114 mil mientras que la tenencia de La Caisse supera los US$17 millones.

