Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

Es el proyecto más importante en la historia de Fundamenta, inmobiliaria de propiedad del empresario Pablo Medina y por estos días se encuentra en la etapa final de su construcción.

Ubicado a pocos metros del Mall Plaza Egaña, el proyecto —denominado Eco Egaña— contempla la construcción de tres torres, con un total de 1.752 departamentos y una inversión aproximada de US$300 millones. A la fecha, el avance en la venta de las unidades supera el 60%.

En un recorrido por las obras, Alfredo Palomino, gerente de arquitectura Eco Egaña, cuenta que hoy el proyecto cuenta con “un 80% de avance en plazo al corte de octubre de 2025, conforme al programa de construcción vigente desde su reinicio en enero de 2023”.

Con este nivel de avance, la obra se encuentra en una fase ya consolidada y la entrega de su primera etapa está programada para inicios del 2026, con la entrada en operación de su conexión al transporte público, espacio público y urbano, oficinas, comercio, restauración, etc. La entrega de los primeros hogares se producirá un año más tarde, en el primer trimestre del 2027.

Actualmente, en la obra trabajan aproximadamente 1.400 personas, considerando mano de obra directa e indirecta presente en terreno a noviembre de 2025. Esta cifra refleja la magnitud del proyecto y la intensidad de las labores en la etapa actual de construcción.

“El proyecto cuenta con un 70% de la superficie comercial pre-cerrada, con contratos en proceso de formalización en rubros como supermercados, gimnasios, servicios de salud, conveniencia, gastronomía y farmacias”, añade Palomino.

En paralelo, las oficinas y el espacio comercial mayor —que forman parte del activo que se habilitará en marzo— están comprometidos al 100%, en línea con el plan de puesta en marcha del patio comercial y de las oficinas profesionales.

Por razones de confidencialidad comercial, Palomino dice que no es posible detallar los nombres de los operadores hasta que finalicen los procesos contractuales y se anuncien en conjunto con ellos.

Entregas

La programación vigente establece que las primeras entregas de departamentos se realizarán durante el primer trimestre de 2027, una vez finalizada la obra y completados los procesos de recepción y habilitación necesarios para recibir a los primeros propietarios.

El proyecto contempla una oferta amplia de tipologías. Los departamentos van desde estudios de aproximadamente 35 metros cuadrados, hasta unidades de 2 dormitorios y 2 baños en torno a los 70 metros cuadrados.

En términos de valores, según las ventas y promesas vigentes, estas unidades se han transado en rangos que van aproximadamente desde las 3.800 UF para los estudios hasta unos 6.500 UF para las unidades de mayor tamaño.

En oficinas, el proyecto considera 198 unidades de unos 40 metros cuadrados cada una, las que forman parte del conjunto de espacios que se habilitarán con la apertura del patio comercial y del parque.

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU) aprobado, que estableció un conjunto de medidas de mitigación viales destinadas a anticipar la demanda futura y mejorar la movilidad del sector. Estas obras ya están en ejecución y representan una inversión muy significativa por parte del proyecto.

Cualidades

Palomino cuenta que Eco Egaña es un proyecto diseñado como un polo de densificación urbana en un punto estratégico de la ciudad, donde confluyen dos líneas de Metro y una red de transporte público altamente integrada. Su principal particularidad es que combina, en un mismo lugar, vivienda, comercio, oficinas, servicios y espacio público, conformando uno de los primeros desarrollos de uso mixto de esta escala en Santiago.

El acceso directo al Metro es parte esencial de ese diseño. De hecho, el proyecto está concebido para que la mayor parte de los desplazamientos diarios se realicen en transporte público o a pie, reduciendo traslados y acercando servicios, trabajo y vivienda en un solo punto.

Además, Palomino señala que la iniciativa libera más de 11.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales cerca de 6.000 metros cuadrados se entregarán a la ciudad como espacio público, algo posible gracias a la densificación en altura. Esto incluye áreas verdes, circulaciones peatonales, mejoras en veredas y un nuevo espacio cultural y comunitario.

Otro atributo distintivo es el trabajo con oficinas la arquitectura VVK (Hugo Vicuña) y otras oficinas de reconocido prestigio respecto de la propuesta comercial, y en cuanto al diseño e integración urbana del proyecto. Además de considerar un conjunto de compromisos ambientales y urbanos, incluyendo mejoras de movilidad, ciclovías, puntos de carga eléctrica y habilitación de equipamiento comunitario.