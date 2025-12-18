SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    La obra se encuentra en la fase final de construcción, con un avance superior al 80% y la entrega de los primeros departamentos está prevista para inicios de 2027.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    25 Noviembre 2025 Construccion edificios Eco Egaña de la inmobiliaria Fundamenta. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Es el proyecto más importante en la historia de Fundamenta, inmobiliaria de propiedad del empresario Pablo Medina y por estos días se encuentra en la etapa final de su construcción.

    Ubicado a pocos metros del Mall Plaza Egaña, el proyecto —denominado Eco Egaña— contempla la construcción de tres torres, con un total de 1.752 departamentos y una inversión aproximada de US$300 millones. A la fecha, el avance en la venta de las unidades supera el 60%.

    En un recorrido por las obras, Alfredo Palomino, gerente de arquitectura Eco Egaña, cuenta que hoy el proyecto cuenta con “un 80% de avance en plazo al corte de octubre de 2025, conforme al programa de construcción vigente desde su reinicio en enero de 2023”.

    Con este nivel de avance, la obra se encuentra en una fase ya consolidada y la entrega de su primera etapa está programada para inicios del 2026, con la entrada en operación de su conexión al transporte público, espacio público y urbano, oficinas, comercio, restauración, etc. La entrega de los primeros hogares se producirá un año más tarde, en el primer trimestre del 2027.

    Actualmente, en la obra trabajan aproximadamente 1.400 personas, considerando mano de obra directa e indirecta presente en terreno a noviembre de 2025. Esta cifra refleja la magnitud del proyecto y la intensidad de las labores en la etapa actual de construcción.

    “El proyecto cuenta con un 70% de la superficie comercial pre-cerrada, con contratos en proceso de formalización en rubros como supermercados, gimnasios, servicios de salud, conveniencia, gastronomía y farmacias”, añade Palomino.

    En paralelo, las oficinas y el espacio comercial mayor —que forman parte del activo que se habilitará en marzo— están comprometidos al 100%, en línea con el plan de puesta en marcha del patio comercial y de las oficinas profesionales.

    Por razones de confidencialidad comercial, Palomino dice que no es posible detallar los nombres de los operadores hasta que finalicen los procesos contractuales y se anuncien en conjunto con ellos.

    Entregas

    La programación vigente establece que las primeras entregas de departamentos se realizarán durante el primer trimestre de 2027, una vez finalizada la obra y completados los procesos de recepción y habilitación necesarios para recibir a los primeros propietarios.

    El proyecto contempla una oferta amplia de tipologías. Los departamentos van desde estudios de aproximadamente 35 metros cuadrados, hasta unidades de 2 dormitorios y 2 baños en torno a los 70 metros cuadrados.

    En términos de valores, según las ventas y promesas vigentes, estas unidades se han transado en rangos que van aproximadamente desde las 3.800 UF para los estudios hasta unos 6.500 UF para las unidades de mayor tamaño.

    En oficinas, el proyecto considera 198 unidades de unos 40 metros cuadrados cada una, las que forman parte del conjunto de espacios que se habilitarán con la apertura del patio comercial y del parque.

    El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU) aprobado, que estableció un conjunto de medidas de mitigación viales destinadas a anticipar la demanda futura y mejorar la movilidad del sector. Estas obras ya están en ejecución y representan una inversión muy significativa por parte del proyecto.

    Cualidades

    Palomino cuenta que Eco Egaña es un proyecto diseñado como un polo de densificación urbana en un punto estratégico de la ciudad, donde confluyen dos líneas de Metro y una red de transporte público altamente integrada. Su principal particularidad es que combina, en un mismo lugar, vivienda, comercio, oficinas, servicios y espacio público, conformando uno de los primeros desarrollos de uso mixto de esta escala en Santiago.

    El acceso directo al Metro es parte esencial de ese diseño. De hecho, el proyecto está concebido para que la mayor parte de los desplazamientos diarios se realicen en transporte público o a pie, reduciendo traslados y acercando servicios, trabajo y vivienda en un solo punto.

    Además, Palomino señala que la iniciativa libera más de 11.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales cerca de 6.000 metros cuadrados se entregarán a la ciudad como espacio público, algo posible gracias a la densificación en altura. Esto incluye áreas verdes, circulaciones peatonales, mejoras en veredas y un nuevo espacio cultural y comunitario.

    Otro atributo distintivo es el trabajo con oficinas la arquitectura VVK (Hugo Vicuña) y otras oficinas de reconocido prestigio respecto de la propuesta comercial, y en cuanto al diseño e integración urbana del proyecto. Además de considerar un conjunto de compromisos ambientales y urbanos, incluyendo mejoras de movilidad, ciclovías, puntos de carga eléctrica y habilitación de equipamiento comunitario.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasInmobiliarioEntregasDepartamentos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La activa vida empresarial de Alejandro Weinstein: eleva participación biotecnológica israelí y se convierte en su presidente

    Banco Central advierte que existen riesgos ante el auge de la inteligencia artificial

    China insta a EE.UU. a suspender “inmediatamente” envío de armas a Taiwán tras aprobar un paquete por US$ 11.000 millones

    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión

    La CMF aprueba la fusión legal de Bice Vida y Vida Security

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza

    Lo más leído

    1.
    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    2.
    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    3.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    4.
    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    5.
    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Rating del miércoles 17 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 17 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza
    Chile

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza

    El mensaje de Boric a menos de tres meses de dejar La Moneda: “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar”

    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    La activa vida empresarial de Alejandro Weinstein: eleva participación biotecnológica israelí y se convierte en su presidente
    Negocios

    La activa vida empresarial de Alejandro Weinstein: eleva participación biotecnológica israelí y se convierte en su presidente

    Banco Central advierte que existen riesgos ante el auge de la inteligencia artificial

    El valor de las Cascadas de SQM va al alza, a un día de votación clave para su fusión

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES
    Tendencias

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    La grave denuncia por acoso laboral que remece el Real Madrid: “Se ríen de mí y se burlan en los grupos de WhatsApp”
    El Deportivo

    La grave denuncia por acoso laboral que remece el Real Madrid: “Se ríen de mí y se burlan en los grupos de WhatsApp”

    En vivo: sigue el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana

    “Es un descaro”: La Serena y Limache fustigan la arremetida de Iquique y Unión Española para salvarse del descenso

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”
    Cultura y entretención

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    China insta a EE.UU. a suspender “inmediatamente” envío de armas a Taiwán tras aprobar un paquete por US$ 11.000 millones
    Mundo

    China insta a EE.UU. a suspender “inmediatamente” envío de armas a Taiwán tras aprobar un paquete por US$ 11.000 millones

    Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump

    UE: miles de agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar