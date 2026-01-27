Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

Otro integrante del equipo económico de José Antonio Kast participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realiza en Panamá. Se trata del designado biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Mas viajará la madrugada del miércoles al Foro que organiza el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el gobierno de Panamá, en lo que será su primera actividad internacional antes de asumir el próximo 11 de marzo.

En el encuentro de alto nivel que reúne a empresarios, lideres influyentes y representantes de gobiernos, el biministro sostendrá una serie de reuniones con autoridades y representantes de la CAF para conocer experiencias sobre cómo impulsar el crecimiento, la inclusión y competitividad.

La agenda de Mas contempla diversos encuentros para abordar planes y experiencias que permitan apoyar el desarrollo de las pymes y la creación de empleo, como también acelerar la reconstrucción de las zonas devastadas por los recientes incendios en el sur del país.

“Nuestra participación en el foro tiene como objetivo conocer experiencias y planes de apoyo a emprendedores, pymes y personas. La misión del gobierno del presidente electo es fomentar la inversión en nuestro país, agilizar la actividad económica, promover la creación de empleo y abrir puertas a eventuales recursos que puedan ir en apoyo de nuestro país”, dijo el próximo biministro Daniel Mas.