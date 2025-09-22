Futuro del ex Hotel Punta Piqueros, en suspenso hasta el 27 de noviembre

Sigue en suspenso el futuro del ex Hotel Punta Piqueros, en Concón. La inmobiliaria y el municipio acordaron hace tres semanas pedir una nueva prórroga a la Justicia. Las partes solicitaron de común acuerdo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un nuevo plazo de 60 días hábiles, que culmina el 27 de noviembre, para avanzar en la aprobación del proyecto “Punta Mar”, la iniciativa que busca dar un destino final al polémico edificio.

Según fuentes cercanas al proceso, la decisión se tomó luego que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón pidiera más antecedentes sobre los cambios al proyecto, una alternativa que surgió de común acuerdo el 8 de agosto pasado entre la municipalidad de Concón, los dueños del proyecto y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar.

Con ello se busca poner término a este largo proceso judicial y evitar también la demolición de la obra, que comenzó a construirse hace 15 años sobre los roqueríos de la Avenida Borgoño y que hoy está paralizada, pese a exhibir un 95% de avance.

En el acuerdo conciliatorio, el tribunal propuso las bases para regularizar las construcciones ya existentes, luego que la inmobiliaria presentara un nuevo proyecto ante la DOM de Concón, llamado “Punta Mar” en reemplazo de Punta Piqueros. Con esa iniciativa en la mesa -que entró en junio a la DOM- se firmó la conciliación. La idea es regularizar el proyecto, garantizando al mismo tiempo la protección del medioambiente y la seguridad de las personas. Actualmente la causa se encuentra bajo reserva, pedida por los intervinientes.

Qué pasará con hotel Punta Piqueros.

En 2011, el municipio de Concón aprobó el permiso para levantar el hotel cinco estrellas, cuya inauguración estaba prevista para enero de 2013. En 2024, La justicia declaró ilegal su construcción y ordenó su derribo, pero hacerlo es carísimo y está repleto de obstáculos. Los grupos Said, Urenda y Bolocco, que siguen como accionistas del proyecto, no están dispuestos a echar abajo una inversión que ya supera los US$ 80 millones y hasta ahora no habrían renunciado a buscar compensaciones económicas. Hasta el cierre de esta edición no fue posible confirmar si ese tema forma o no parte de las conversaciones de conciliación.

En Concón se comenta que la posibilidad de demoler la obra para retornar el roquerío a su situación previa es casi imposible de asumir presupuestariamente por el municipio: un plan de demolición, retiro, separación y disposición final de escombros impecable y ejemplar como se espera, tendría un costo superior a los US$ 8 millones hoy en día, dijeron fuentes del gobierno local a Pulso.

“Nueva Mar”, cuya construcción comenzó en 2011, mantendrá los 10 pisos del diseño original de “Punta Piqueros”, pero ahora, en vez de un hotel, la infraestructura albergará un complejo mixto de oficinas y espacios de uso público. El plan considera salas de coworking y reuniones, áreas gastronómicas, galería de arte, spa, piscina y espacios para emprendedores locales. Acorde los archivos judiciales del caso, ya en 2022 Punta Piqueros había ofrecido reconvertir su proyecto. Una serie de planos elaborados por el arquitecto Cristián Ribalta anexados en los tribunales así lo demuestra.

Hasta hace algunas semanas, se esperaba que Punta Mar fuera aprobado rápidamente, ya que sin reducir su tamaño (los 10 pisos) el inmueble podría estar operativo a mediados de 2026, considerando que la estructura ya se encuentra prácticamente concluida. Pero tras los nuevos plazos, ahora se teme que la obra entere otro año más fuera del mercado.

Un acta del directorio del 14 de abril de 2011 de Inmobiliaria Punta Piqueros revela que ya entonces, uno de sus accionistas, Enzo Bolocco, estaba preocupado por el futuro del proyecto. Según se puede leer en el documento, el empresario comentó que el inicio de la obra estaba provocando diversas manifestaciones en la población del sector y publicaciones al respecto. A su juicio, se hacía necesario “presentar la opinión pública” el proyecto. Ahora Punta Piqueros será un complejo comercial, que se llamará Punta Mar y cuya apertura sigue en suspenso.