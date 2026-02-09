SUSCRÍBETE POR $1100
    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    El abogado Fernando Barros declaró que "no soy titular de acciones emitidas por Oxiquim S.A. u otras entidades del grupo empresarial, ya sea directamente o a través de sociedades de mi control".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El próximo ministro de Defensa del presidente electo José Antonio Kast, Fernando Barros, reportó que hoy no tiene participación en Oxiquim, firma a la que ingresó en 2002 como director y presidió desde 2003 hasta este año.

    No soy titular de acciones emitidas por Oxiquim S.A. u otras entidades del grupo empresarial, ya sea directamente o a través de sociedades de mi control", dijo en un hecho esencial a la Bolsa de Comercio de Santiago.

    En la misiva, Barros también recordó que, el 28 de enero de este año, renunció a su cargo de director de Oxiquim. Un reporte que también se justificó en base a la legislación relativa al mercado de valores.

    Además, según consta en la última memoria, Fernando Barros no tenía participación en la propiedad, una información que también se reportaba en las memorias anteriores.

    Otro de los directorios relacionados con Barros antes de su nombramiento eran dos filiales de Oxiquim; Levaduras Collico S.A, empresa de servicio de alimentos y bebidas; Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión; y Bancorp e Inversiones Odisea, sociedades que controlan los hijos del fallecido expresidente Sebastián Piñera, a quien asesoró por más de 20 años.

    En la jornada, Emilio Vásquez Maldonado, quien reemplazó a Barros en el directorio de la química, también reportó lo mismo.

    “A la fecha no soy titular de acciones emitidas por Oxiquim S.A. u otras entidades del grupo empresarial, ya sea directamente o a través de sociedades de mi control”, dijo Vásquez.

    Vásquez también es socio del estudio de abogados Barros & Errázuriz, firma fundada en 1988 por el próximo ministro de Defensa y José Tomás Errázuriz.

