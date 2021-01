Ganancia 3M supera expectativas ante mayor demanda por artículos de seguridad personal y para el hogar

3M, fabricante de las mascarillas N95, informó el martes una ganancia trimestral mejor a lo esperado, ayudada durante la pandemia de COVID-19 por menores costos y una mayor demanda de sus productos de seguridad personal y artículos de cuidado del hogar.

3M vio una alta demanda por mascarillas, desinfectantes de manos y gafas de seguridad en medio de un aumento de los contagios. Sus productos de mejoras para el hogar ya que las personas debieron mantenerse en confinamiento durante la crisis de salud.

La compañía tiene exposición a una amplia gama de mercados finales, incluidos el aeroespacial y el petróleo y el gas, donde la demanda se desplomó, lo que la obligó a hacer despidos y a eliminar costos.

“Nos mantuvimos enfocados en innovar para nuestros clientes, mejorar nuestra ejecución operativa y combatir la pandemia desde todos los ángulos”, sostuvo el director ejecutivo Mike Roman en un comunicado.

En diciembre, 3M dijo que recortaría unos 2.900 puestos a nivel mundial y reduciría las inversiones en mercados de crecimiento más lento, parte de una reestructuración que se espera genere ahorros antes de impuestos de hasta US$ 250 millones.

3M indicó el martes que espera que sus ventas totales para 2021 crezcan en el rango de 5% a 8%, o 6,5% en el punto medio, por encima de la estimación promedio de analistas de un aumento de 5,4%, según datos de IBES de Refinitiv.

La compañía pronosticó ganancias por acción para todo el año entre US$ 9,20 y US$ 9,70, o US$ 9,45 en el punto medio, por debajo de la estimación de Wall Street de US$ 9,52, pero por encima de los US$ 9,25 reportados en 2020.

La utilidad neta atribuible a 3M aumentó un 43% a US$ 1.400 millones, o US$ 2,38 por acción, en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre, superando la estimación de los analistas de US$ 2,15 por acción.

Los gastos de investigación y desarrollo de 3M cayeron un 12%, mientras que los gastos de ventas, generales y administrativos bajaron alrededor de un 3%.

Las ventas netas aumentaron un 5,8% a cerca de US$ 8.600 millones , superando las expectativas de US$ 8.400 millones.