    Ganancias de CMPC anotan fuerte baja por menores precios de celulosa

    En el tercer trimestre la compañía tuvo una utilidad neta de US$34 millones, lo que representó una caída de 77% comparado con igual periodo de 2024.

    Por 
    Patricia San Juan

    Empresas CMPC, del grupo Matte, registró una utilidad neta de US$34 millones el tercer trimestre, lo que representó una baja de 77% comparado con igual periodo de 2024.

    Así en los primeros nueve meses del año anotó un descenso interanual en sus ganancias de 66% a US$164 millones.

    Los ingresos, en tanto, bajaron 6% a US$1.865 millones en el trimestre frente a igual periodo del año pasado , mientras que en el acumulado a septiembre descendieron 4% a US$5.585 millones.

    En reporte resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que la baja en la ganancia trimestral se debió la caída en el precio de la celulosa, los menores resultados de Softys, y los efectos cambiarios negativos en moneda dólar sobre los negocios de Softys.

    Celulosa baja participación en ventas

    En Celulosa, las ventas del tercer trimestre anotaron un descenso interanual de 16%, reflejando un menor precio promedio de venta de celulosa y de productos forestales, parcialmente compensado por un mayor volumen en ambos segmentos.

    La compañía señaló que en el tercer trimestre “el mercado global de papel y celulosa ha continuado operando bajo condiciones complejas, con algunas señales de recuperación hacia el cierre del período, particularmente en fibra corta. Tras alcanzar mínimos históricos en términos reales en agosto, en un contexto de sobrecapacidad en China, los precios han evolucionado positivamente”.

    En el caso de la fibra larga, añadió “hemos observado durante la mayor parte de este año una demanda débil, presionada principalmente por el efecto de sustitución hacia fibra corta y el aumento de producción en China, como resultado de la cosecha acelerada de pino tras una plaga del escarabajo del pino; lo que a su vez ha presionado los precios, llevándolos a niveles por debajo de los cash cost de un gran número de productores”.

    En Softys, las ventas aumentaron 3% asociado a mayores volúmenes y precios promedio en las monedas de venta, “en un contexto de alta competitividad y sobreoferta de papeles tissue en Brasil, de estancamiento del consumo en México, y de incertidumbre y debilitamiento del consumo en Argentina”, indicó la compañía.

    A través de su filial Softys, CMPC tiene presencia industrial en los mercados de papel tissue y de cuidado personal en 8 países de la región: Chile, Brasil, México, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador.

    En Biopackaging, los ingresos cayeron 4% por un menor volumen y un precio promedio de venta estable.

    En cuanto al peso relativo de las ventas por negocio, en el tercer trimestre comparado con el mismo periodo de 2024 Celulosa disminuyó su participación desde 43% a 39%, Softys aumentó su peso de 43% a 47%, y Biopackaging se mantuvo en 14%.

